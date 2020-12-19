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Кроссовер тренера «Зенита» приглянулся автомобильным ворам. Кредит за него ещё не погашен

Петербургские угонщики поживились в Приморском районе города за счёт тренера футбольного клуба «Зенит». Из-под окон без ведома владельца уехал «Ниссан Кашкай», на котором спортсмен ездил последние два года.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, белый кроссовер с тонировкой пропал в ночь на пятницу. Машина стоимостью 1,3 миллиона рублей была припаркована на въезде во двор между десятиэтажкой на Ситцевой, 11/2, и школой № 598. Хозяин оставил её около девяти вечера накануне, а следующим утром уезжать оказалось не начем.

Владельцу 38 лет, он бывший игрок, с 2010 года - тренер академии ФК «Зенит». Новый «Ниссан Кашкай» приобрёл летом 2018 года, за два года почти выплатил кредит. Штатная сигнализация автомобиль не спасла, дополнительных охранных систем не было. В полиции возбудили уголовное дело о краже.

© Фонтанка.Ру

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