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В Петербурге с квадрокоптером спасали двух любителей зимней рыбалки

Спасатели искали любителей прогулок по неокрепшему льду на Суздальских озерах в Петербурге. Как рассказали «Фонтанке» 17 декабря в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, на этот раз нарушителей высматривали не только с земли, но и с воздуха — вместе с проверяющими прибрежную зону патрулировал квадрокоптер.

Благодаря технике, удалось обнаружить двоих рыбаков, которые испытывали судьбу ради скромного улова.

Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Как отметили в комитете, избежать ответственности за безрассудное поведение им не удастся — беспилотник записывал видео, которое послужит неоспоримым доказательством при рассмотрении дела об административном правонарушении. Ещё несколько человек, которые намеревались прогуляться по ледяной поверхности озёр, в ходе рейда прослушали лекцию о том, почему так делать не стоит, и получили памятки по безопасности.

Всего с начала сезона протоколы получили порядка двух десятков нарушителей запрета выхода на лёд, который, напомним, будет действовать до 15 января. За его несоблюдение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга «Фонтанке» также предоставили видеозапись тренировки спасателей на одном из городских водоёмов.

Отчаянных петербуржцев с начала зимы уже несколько раз пытались согнать со льда на сушу у побережья Финского залива. В первом случае это были рыбаки, во втором — посетители парка 300-летия. Несмотря на принятые меры, в этом сезоне уже есть жертвы.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Фантом. Интересно сколько стоит на закупке? Мульон, или два?
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