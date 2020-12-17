Спасатели искали любителей прогулок по неокрепшему льду на Суздальских озерах в Петербурге. Как рассказали «Фонтанке» 17 декабря в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, на этот раз нарушителей высматривали не только с земли, но и с воздуха — вместе с проверяющими прибрежную зону патрулировал квадрокоптер.

Как отметили в комитете, избежать ответственности за безрассудное поведение им не удастся — беспилотник записывал видео, которое послужит неоспоримым доказательством при рассмотрении дела об административном правонарушении. Ещё несколько человек, которые намеревались прогуляться по ледяной поверхности озёр, в ходе рейда прослушали лекцию о том, почему так делать не стоит, и получили памятки по безопасности.

Всего с начала сезона протоколы получили порядка двух десятков нарушителей запрета выхода на лёд, который, напомним, будет действовать до 15 января. За его несоблюдение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.



В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга «Фонтанке» также предоставили видеозапись тренировки спасателей на одном из городских водоёмов.