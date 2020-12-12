Сотрудники МЧС, вооружившись громкоговорителем, на катере на воздушной подушке отгоняют петербуржцев от покрывшегося неокрепшим слоем льда Финского залива в парке 300-летия в Приморском районе.
Как сообщают очевидцы, в погожий солнечный день люди вышли погулять на набережную и не удержались от соблазна выйти на лёд. Но спасатели стали теснить рискующих жизнью горожан к берегу, повторяя: «Выход на лёд запрещен».
После настойчивых призывов гуляющие вернулись на берег.
Главное управление МЧС России по Петербургу обратилось с напоминанием накануне и попросило жителей и гостей города «не испытывать судьбу и не выходить на смертельно опасное ледовое покрытие водоемов». Помимо любопытных детей, особое беспокойство у спасателей вызывают рыбаки, которым не терпится заняться подлёдной ловлей.