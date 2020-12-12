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В парке 300-летия МЧС на воздушной подушке гоняет любителей походить по хрупкому льду

Сотрудники МЧС, вооружившись громкоговорителем, на катере на воздушной подушке отгоняют петербуржцев от покрывшегося неокрепшим слоем льда Финского залива в парке 300-летия в Приморском районе.

Как сообщают очевидцы, в погожий солнечный день люди вышли погулять на набережную и не удержались от соблазна выйти на лёд. Но спасатели стали теснить рискующих жизнью горожан к берегу, повторяя: «Выход на лёд запрещен».

автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

После настойчивых призывов гуляющие вернулись на берег.

Главное управление МЧС России по Петербургу обратилось с напоминанием накануне и попросило жителей и гостей города «не испытывать судьбу и не выходить на смертельно опасное ледовое покрытие водоемов». Помимо любопытных детей, особое беспокойство у спасателей вызывают рыбаки, которым не терпится заняться подлёдной ловлей.

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Комментарии (2)

Ник Приносящий Счастье
А ещё можно оформить красивую прорубь, для отчаявшихся. Рядом предусмотрительно положить верёвки с привязанными камнями. Написать бодрый слоган, что это последнее испытание или что-то подобное. Но чтобы без очереди и толкучки, сохранять некую интимность. Всё же не каждый день умираешь.
Alex000
Зачем?
Поставить предупреждающие таблички - и всё.
Желающие экзотики с риском для жизни смогут гулять, сколько влезет.
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