На крошечном озере под Петербургом утонул рыбак

По пути на дачу пенсионер из Петербурга решил опробовать толщину льда и поймать немного рыбы. В итоге его достали со дна.

Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, на вызов о тонущем человеке накануне около десяти утра откликнулись спасатели из Шлиссельбурга. Пока они добрались до озера Малукса, 60-летний рыбак утонул. Его тело нашли и подняли на берег.

По словам сына, его отец собирался ехать на дачу, а по пути заскочил на рыбалку.

С приходом небольших, но морозов многие рыбаки рванули с бурами на водоемы. Трагический случай уже не первый — три дня назад рыбак утонул на Орлинском озере в Гатчинском районе. Спасатели региона отмечают, что лед на водоемах Ленобласти смертельно опасен.