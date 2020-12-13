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На крошечном озере под Петербургом утонул рыбак

По пути на дачу пенсионер из Петербурга решил опробовать толщину льда и поймать немного рыбы. В итоге его достали со дна.

Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, на вызов о тонущем человеке накануне около десяти утра откликнулись спасатели из Шлиссельбурга. Пока они добрались до озера Малукса, 60-летний рыбак утонул. Его тело нашли и подняли на берег.

По словам сына, его отец собирался ехать на дачу, а по пути заскочил на рыбалку.

С приходом небольших, но морозов многие рыбаки рванули с бурами на водоемы. Трагический случай уже не первый — три дня назад рыбак утонул на Орлинском озере в Гатчинском районе. Спасатели региона отмечают, что лед на водоемах Ленобласти смертельно опасен.

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Комментарии (11)

perekuz
Если суждено утонуть, то достаточно тарелки с супом.
Modest_5e4ce41f7533b
Нет в этой новости драмы. Рыбаки тонут регулярно и, возможно, вероятность такой развязки, входит важным компонентом в эмоциональную ауру этого увлечения.
Ник Приносящий Счастье
Может он сделал вид, что на рыбалку пошёл. А сам давно спланировал это.
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