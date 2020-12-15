Два часа потребовалось чрезвычайным службам, чтобы 18 рыбаков ушли с тонкого льда Финского залива. Главным доводом стала перспектива штрафа

Два десятка рыбаков вышли на лед Финского залива в районе Портовой улицы в Петербурге утром 15 декабря. Выехавшим на вызов администрации Кировского района МЧС, полиции и поисково-спасательной службы Петербурга они дерзко отвечали, что не уйдут.



Так называемый «Большой ковш» — место, давно облюбованное любителями подлёдного лова. Очевидцы сообщили около полудня, что рыбаки снова вышли на лед.



Первыми на место прибыли сотрудники городского управления МЧС. Они увидели на льду 18 человек, с которыми провели профилактическую беседу. Однако в ответ на разумные доводы о том, что лед пока еще слишком тонок, а в городе действует запрет на выход на него до 15 января, спасатели услышали отказ выходить на берег. К этому моменту на Портовой улице в районе дома 25 уже стоял наряд полиции. На место также было судно на воздушной подушке ППС города «Сириус».

