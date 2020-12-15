Два часа потребовалось чрезвычайным службам, чтобы 18 рыбаков ушли с тонкого льда Финского залива. Главным доводом стала перспектива штрафа

Два десятка рыбаков вышли на лед Финского залива в районе Портовой улицы в Петербурге утром 15 декабря. Выехавшим на вызов администрации Кировского района МЧС, полиции и поисково-спасательной службы Петербурга они дерзко отвечали, что не уйдут.
Так называемый «Большой ковш» — место, давно облюбованное любителями подлёдного лова. Очевидцы сообщили около полудня, что рыбаки снова вышли на лед.
Первыми на место прибыли сотрудники городского управления МЧС. Они увидели на льду 18 человек, с которыми провели профилактическую беседу. Однако в ответ на разумные доводы о том, что лед пока еще слишком тонок, а в городе действует запрет на выход на него до 15 января, спасатели услышали отказ выходить на берег. К этому моменту на Портовой улице в районе дома 25 уже стоял наряд полиции. На место также было судно на воздушной подушке ППС города «Сириус».
Однако уйти, и даже сбежать со льда, рыбаков побудил приезд сотрудников комитета по законности и правопорядку, которые начали составлять на них протоколы об административном правонарушении.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации района, к 14:30 лед в районе Портовой улицы был уже чист.
Как сообщила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина, рейды по пресечению выхода граждан на лед проводятся на регулярной основе. Спасатели ежедневно выезжают на судах на воздушной подушке в акваторию Финского залива для мониторинга ледовой обстановки и профилактической работы.
Составлен график проверочных мероприятий по «любимым» местам рыбаков. Помимо этого, уполномоченные сотрудники реагируют на оперативные данные мониторинга прибрежной территории и дополнительно выходят туда, где фиксируется выход людей на непрочную ледовую поверхность.
За нарушение запрета гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей.