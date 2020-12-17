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Москвич с ковидом вызвал полицейских и наплевал на них

Полиция Москвы проводит проверку по факту агрессивного поведения жителя столицы в отношении сотрудников полиции.

Как передаёт 17 декабря агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во вторник в службу «02» поступил вызов на Краснохолмскую набережную: звонивший сообщил о посторонних людях в квартире соседей. Полицейские приехали туда, дверь в указанную квартиру им не открыли. Вместо этого к ним обратились мужчина и женщина, которые сказали, что именно они звонили в «02».

«После этого мужчина начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников, угрожать физической расправой и плевать в полицейских. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там мужчина заявил, что болеет COVID-19 и у него имеются тесты на вирус с положительным результатом, которые впоследствии предоставил», — сказал источник.

Агрессивного мужчину, больного коронавирусом, направили домой на самоизоляцию. Административных материалов на него пока не составили.

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