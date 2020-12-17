FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Перед матчем с «Зенитом» у Гостиного двора задержали фанатов «Спартака»

Три фаната московского «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге 16 декабря перед матчем с «Зенитом», сообщает Sport24.

Днем в Instagram спартаковских болельщиков появилась фотография баннера на Дворцовой площади с текстом «Фанат не преступник». Так они поддержали заводящего фанатской трибуны «Спартака» Валерия «Амиго» Бевза, которому на полтора года запретили посещать стадионы России за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, поясняет издание.

Троих молодых людей задержали около 18 часов на входе в метро «Гостиный двор», поместили в опорный пункт, а оттуда около 21 часа повезли в 28-е отделение, уточняет Sport24. Им вменяется, по данным источника, административное нарушение по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Игра «Зенит» — «Спартак» (3:1) была закрыта для посещения обычных болельщиков. Присутствие фанатов московской команды было полностью запрещено по регламенту встречи, но они пробрались на трибуны. «Небольшое количество абонементов попало на черный рынок», — прокомментировал «Зенит». Столкновение фанатов «Зенита» и «Спартака» произошло на первых минутах матча. Согласно регламенту, организаторы матча имели право выгнать гостей из Москвы со стадиона. Вместо этого их пересадили на сектор, который обычно выделяется для фанатов гостевых команд. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний