Три фаната московского «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге 16 декабря перед матчем с «Зенитом», сообщает Sport24.
Днем в Instagram спартаковских болельщиков появилась фотография баннера на Дворцовой площади с текстом «Фанат не преступник». Так они поддержали заводящего фанатской трибуны «Спартака» Валерия «Амиго» Бевза, которому на полтора года запретили посещать стадионы России за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, поясняет издание.
Троих молодых людей задержали около 18 часов на входе в метро «Гостиный двор», поместили в опорный пункт, а оттуда около 21 часа повезли в 28-е отделение, уточняет Sport24. Им вменяется, по данным источника, административное нарушение по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Игра «Зенит» — «Спартак» (3:1) была закрыта для посещения обычных болельщиков. Присутствие фанатов московской команды было полностью запрещено по регламенту встречи, но они пробрались на трибуны. «Небольшое количество абонементов попало на черный рынок», — прокомментировал «Зенит». Столкновение фанатов «Зенита» и «Спартака» произошло на первых минутах матча. Согласно регламенту, организаторы матча имели право выгнать гостей из Москвы со стадиона. Вместо этого их пересадили на сектор, который обычно выделяется для фанатов гостевых команд. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».