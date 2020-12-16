«Зенит» о фанатах «Спартака» на трибунах: Небольшое количество абонементов попало на черный рынок

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал вечером 16 декабря «Фонтанке» появление болельщиков «Спартака» на «Газпром Арене» в матче, который был запрещен для их посещения.
«В рамках разрешённой квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики «Зенита» и корпоративные клиенты, ранее купившие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (около 60 человек)», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Напомним, что игра «Зенит» — «Спартак» (3:1) была закрыта для посещения обычных болельщиков. Присутствие фанатов московской команды было полностью запрещено по регламенту встречи.
Столкновение фанатов «Зенита» и «Спартака» произошло на первых минутах матча. Болельщики московской команды, находившиеся на бизнес-трибуне и никак до этого себя не выдававшие, агрессивно отреагировали на обидную кричалку зенитовских фанатов. Началась стычка. На помощь болельщикам «Зенита» поспешили с других трибун, в том числе из вип-лож. Остановить драку удалось только после вмешательства ОМОНа и стюардов. Согласно регламенту, организаторы матча имели право выгнать гостей из Москвы со стадиона. Вместо этого их пересадили на сектор, который обычно выделяется для фанатов гостевых команд. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».