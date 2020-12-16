«Зенит» о фанатах «Спартака» на трибунах: Небольшое количество абонементов попало на черный рынок

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал вечером 16 декабря «Фонтанке» появление болельщиков «Спартака» на «Газпром Арене» в матче, который был запрещен для их посещения.



«В рамках разрешённой квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики «Зенита» и корпоративные клиенты, ранее купившие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (около 60 человек)», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

