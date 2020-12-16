Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Перчатка «Спартака»

Этим летом в московский клуб из «Уфы» перешел генеральный директор Шамиль Газизов. Эффективный менеджер заручился поддержкой владельца — Леонида Федуна. По словам Газизова Федун обещал ему: я всегда буду за твоей спиной. Газизов подписал в «Спартак» Александра Кокорина на правах свободного агента, Астона Урунова из «Уфы» и пожилого по футбольным меркам Виктора Мозеса, принадлежавшего «Вест Хэму». От Газизова прозвучали громкие слова про то, что «Трансфер Кокорина — это перчатка, брошенная «Зениту». В начале декабря Газизов московский клуб покинул: пожалуй, это одна из самых стремительных карьер в истории российского футбола, и даже для нестабильного в менеджерском плане «Спартака» генеральный директор на 4 месяца — это рекорд.



Увольнение Медведева

В день игры со «Спартаком» появились слухи и об отставке Александра Медведева, генерального директора «Зенита». Лучше всего эту новость прокомментировал Андрей Аршавин: «В новости допущены три фактически ошибки. Это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен».

Женское противостояние

Своеобразный анонс матчу подготовила газета «Комсомольская правда», обратив внимание, что впервые матч «Зенит»-«Спартак» может рассматриваться как женское противостояние. В Москве никто не скрывает, что многими вопросами в «Спартаке» заведует Зарема Салихова, новая спутница Федуна. Ее фотографии времен Playboy легко гуглятся. Елена Илюхина женщина куда более серьезная, заместитель генерального директора «Газпромнефти», возглавила совет директоров «Зенита» в конце февраля 2019 года, футболистам на базе Илюхину представлял лично Алексей Миллер.

Александр Кокорин — не приехал

Естественно, все ждали возвращения Кокорина в клуб, футболистом которого он уехал на знаменитую гастроль. Летом Александр проиграл на «Газпром Арене» в составе «Сочи». Но возвращение в составе «Спартака» было бы эффектным декабрьским сюжетом. Его не случилось: Кокорин получил мифическую травму, которая позволила ему не приехать в Петербург (как и в Сочи в субботу).



Сочи и видеорегистраторы

Игра «Спартака» в предыдущем туре против «Сочи» завершилась громким скандалом: Доменико Тедеско заявил, что в перерыве он столкнулся с ярким проявлением национализма и фашизма. Казалось, грядет буря, но ко вторнику весь пар вышел: рассмотрение инцидента КДК перенесла и народная команда отправилась в Петербург. В день игры клуб подтвердил журналистам: все сотрудники клуба будут оснащены видеорегистраторами, для избегания провокаций.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Ход матча

Начало встречи однозначно осталось за «Зенитом». Сперва Вендел после того, как Сердар Азмун промахнулся мимо мяча, пробил в крестовину — два сантиметра левее и это был бы гол-шедевр. Затем иранец все-таки попал по мячу и «Зенит» вышел вперед: судя по повторам показалось, что Александр Максименко, мягко скажем, не выручил. У вратарей такие руки называют пластилиновыми.

Команда Семака уверенно контролировала ход матча, а затем неожиданно включился режим гостеприимства: Деян Ловрен решил скинуть мяч Андрею Луневу и поймал голкипера на противоходе — 1:1. От неожиданности диктор стадиона «Газпром Арена» актер театра Балтийский Дом Константин Анисимов объявил автором мяча Эсекьеля Понсе. «Зенит» опешил, а хорват, судя по губам, долго и грязно ругался. Концовка тайма опять же осталась за командой Семака: тот же Азмун виртуозно открылся за спины центральных защитников и по очень хитрой душе пробил в штангу.



Весь первый тайм продолжалась игра в казаков-разбойников. Болельщики «Спартака», массово попавшие на закрытый стадион, активно бузили с болельщиками «Зенита», спустившимися из вип-лож на центральные сектора, по арене туда-сюда бегали бойцы ОМОНа. В итоге после раунда созидательных переговоров гостей пересадили в обычный гостевой сектор на втором ярусе стадиона. Тем временем на центре образовались два островка активной поддержки петербургского клуба. Запрещенные к проносу трубы с барабанами имитировали голосом. «Газпром Арена» выглядела полным торжеством абсурда: вроде бы матч без зрителей, на выходе — потасовки на центральных секторах, обилие гостевых болельщиков и тонны килобайт в московских футбольных телеграмм-каналах. Уже к концу первого тайма появилась новость о том, что Лига потребует от «Зенита» объяснений — что за ерунда происходила в Петербурге в среду вечером.

Второй тайм начался с позиционной борьбы и переругиваний активных болельщиков. В соцсетях любители футбола вспоминали атмосферу старого доброго стадиона «Петровский». Не хватало только перебрасываний снежками, но крыша арены была закрыта.



Тем временем Георгий Джикия сшиб Дзюбу и арбитр матча Сергей Карасев после паузы показал защитнику «Спартака» желтую карточку. Грузин явно что-то сказал нападающему «Зенита» и Карасеву пришлось успокаивать страсти на поле.

На 67 минуте Семак сделал первую замену: вместо получившего травму Дугласа Сантоса на поле появился ветеран всех войн Юрий Жирков, неоднократно забивавший роскошные мячи в ворота «Спартака» в последние годы.

На 69 минуте после отличной скидки Дзюбы Вендел с правой ноги не попал в дальний угол ворот Максименко. Стадион выдохнул неприличное слово. На 73 минуте Малком не стал обыгрывать Джикию и заработал угловой. С левой ноги подал Малком, мяч отскочил к левоногому Ярославу Ракицкому и центральный защитник с радиуса прошил Максименко: 2:1.

На 77 минуте «Зенит» мог забивать дважды — стадион устал выдыхать то самое слово. Сперва Дзюба затормозил очень перспективную контратаку, а затем Малком с правой пробил в ближний угол — и прямо в Максименко.

На 81 минуте Семак выпустил на поле Себастьяна Дриусси и Далера Кузяева — вместо Малкома и Вендела. Бразильцев на поле не осталось. Как говорят старожилы: игра разбилась на эпизоды. На 88 минуте Александр Ерохин заменил автора первого гола Азмуна. Сразу же после Кузяев из убойной позиции пробил выше ворот.



Уже в компенсированное время Дзюба все-таки забил после передачи Ерохина, уверенно посадив на пятую точку Максименко. На зимний перерыв «Зенит» ушел на первом месте, обеспечив себе даже небольшой отрыв.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

