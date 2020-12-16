Болельщики футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» устроили драку на матче 19 тура Чемпионата РФПЛ в среду, 19 декабря, в Санкт-Петербурге.
Стычка произошла в самом начале матча на одной из трибун «Газпром Арены».
Ну поехали pic.twitter.com/fjiZFgpq7V— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Стюарды вмешались в ситуацию и сумели развести болельщиков в разные стороны.
В общем так:— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
На противоположной от этой трибуны собрался вираж (сам сектор виража, понятное дело, закрыт)
Когда они увидели, что на другой стороне кричат КБ, метнулись к ним. Теперь вот так pic.twitter.com/veAuybQGLJ
Стихийный сектор КБ увели pic.twitter.com/mBLKYX80oA— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Со стороны «Зенита» в драке участвовали болельщики из вип-лож и бизнес-трибуны — это единственные места, которые было разрешено заполнить на этой игре. Болельщики «Спартака» не имели права находиться на стадионе, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и договорённостям, достигнутым на предматчевом собрании.
По информации «Фонтанки», в случае обнаружения их имеют право вывести со стадиона. В настоящее время выясняется, каким образом фанаты красно-белых попали на арену.