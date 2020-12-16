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Вип-болельщики «Зенита» устроили драку с фанатами «Спартака» на стадионе во время матча

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Болельщики футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» устроили драку на матче 19 тура Чемпионата РФПЛ в среду, 19 декабря, в Санкт-Петербурге.

Стычка произошла в самом начале матча на одной из трибун «Газпром Арены».

Стюарды вмешались в ситуацию и сумели развести болельщиков в разные стороны.

Со стороны «Зенита» в драке участвовали болельщики из вип-лож и бизнес-трибуны — это единственные места, которые было разрешено заполнить на этой игре. Болельщики «Спартака» не имели права находиться на стадионе, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и договорённостям, достигнутым на предматчевом собрании.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», в случае обнаружения их имеют право вывести со стадиона. В настоящее время выясняется, каким образом фанаты красно-белых попали на арену.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Юра Алекс
Бары закрываем, а VIPбиомусор кучкуется....
_Igor_
Футбол - это тупизна, пьянство, злость, разрушение и дно.
EveReady
Вроде взрослые люди внешне, а всё никак из подросткового возраста не выйдут. Даже зависть берёт ))
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