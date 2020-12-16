ВОЗ: Вакцины от коронавируса первого поколения смогут остановить пандемию только при высокой доле привитых

Первое поколение вакцин от нового коронавируса остановит пандемию только при высокой доле иммунизированного населения. Об этом 16 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Чем более высокая доля вакцинированных, тем быстрее будет снижаться число зараженных. Барьер вирусу будет большой, и вспышки будут меньше и меньше. Поэтому да, конечно, есть возможность», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».
Вуйнович отметила, что приоритетными для человечества являются проблемы общего доступа к вакцинам и их массовое производство.
В России 17 научных предприятий разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19. 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». 14 октября глава государства сообщил, что в стране зарегистрировали уже второй препарат «ЭпиВакКорона». В начале декабря Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан.
Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется выпустить в Петербурге уже в декабре. Производство запустила компания «Биокад» в Петродворцовом районе.