ВОЗ: Вакцины от коронавируса первого поколения смогут остановить пандемию только при высокой доле привитых

Первое поколение вакцин от нового коронавируса остановит пандемию только при высокой доле иммунизированного населения. Об этом 16 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Чем более высокая доля вакцинированных, тем быстрее будет снижаться число зараженных. Барьер вирусу будет большой, и вспышки будут меньше и меньше. Поэтому да, конечно, есть возможность», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Вуйнович отметила, что приоритетными для человечества являются проблемы общего доступа к вакцинам и их массовое производство.