«Лицом в пол и дубинкой сверху». Управляющая Commode рассказала о «провокации» при ночном штурме заведения

Ночному штурму бара Commode на улице Рубинштейна предшествовало появление в заведении «подозрительного посетителя», рассказала 9 декабря «Фонтанке» управляющая заведением Оксана Василенко.

По ее словам, заведение работало за закрытыми дверями. Сотрудники правоохранительных органов начали звонить в домофон около полуночи. Увидев в камере отряд из примерно 30 человек, сотрудница ресепшена побоялась открывать дверь и попыталась дозвониться до руководства.

В это время один из посетителей начал «вести вызывающе и хотел открыть дверь». Это мог быть «подставной человек», считает Василенко. Его попытались остановить работники заведения, но «не били и не скручивали». Однако, вероятно, потасовка дала сигнал визитерам — те начали ломать дверь.



«Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха», — комментирует Василенко. Свои действия стражи порядка не комментировали. «Ничего не рассказывали, не говорили, лицом в пол и дубинкой сверху, девчонкам и парням досталось», — отмечает управляющая.

В момент штурма в баре находилось около 20 человек, из которых восемь были работниками бара. Некоторым удалось ускользнуть в суматохе. На остальных были составлены протоколы. Трое сотрудников бара, которые контактировали с «подозрительным посетителем», были доставлены в отдел полиции. Связи с ними до сих пор нет. Информацией о задержании клиентов управляющая не располагает.

На видео, предоставленном баром, видно, как сотрудники правоохранительных органов орудуют дубинками, момент задержания «провокатора» на видео не попал. По словам Василенко, проверяющие изъяли жесткий диск камеры видеонаблюдения. Кусок съемки с избиением одному из сотрудников удалось скопировать во время самих событий и переслать в чат.

