Трех человек доставили в полицию после рейда СК по ковид-диссидентским барам в центре Петербурга

Трех человек из бара на Рубинштейна, где, по словам владельца, силовики махали дубинками, увезли в ближайший отдел полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, доставленные в ближайшей перспективе получат протоколы о мелком хулиганстве. Однако на этом их злоключения не будут завершены. В полицию, по предварительной информации, едут сотрудники следственного комитета, которые будут опрашивать доставленных по поводу инцидента в баре Commode на улице Рубинштейна.



Там, как писала «Фонтанка» со слов владельца и после представленного видео, спецназ во время рейда отходил несколько человек дубинками.

