Трех человек доставили в полицию после рейда СК по ковид-диссидентским барам в центре Петербурга

Трех человек из бара на Рубинштейна, где, по словам владельца, силовики махали дубинками, увезли в ближайший отдел полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, доставленные в ближайшей перспективе получат протоколы о мелком хулиганстве. Однако на этом их злоключения не будут завершены. В полицию, по предварительной информации, едут сотрудники следственного комитета, которые будут опрашивать доставленных по поводу инцидента в баре Commode на улице Рубинштейна.
Там, как писала «Фонтанка» со слов владельца и после представленного видео, спецназ во время рейда отходил несколько человек дубинками.
СК сообщал, что в ночь с 8 на 9 декабря принял участие в ночном рейде по барам, которые не выполняют коронавирусные ограничения. По данным ведомства, нарушения нашли в трех заведениях в центре Петербурга.
Рейд прошел после того, как несколько сотен баров после воззвания владельца Commode Александра Коновалова организовали «Клуб Сопротивление» и заявили, что не будут закрываться в новогодние каникулы, как то предписывают наложенные правительством города ограничения в связи с пандемией коронавируса.