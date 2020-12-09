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Барное сопротивление решили сразить «тяжелой артиллерией». СК выяснял ночью, можно ли в Питере пить после заката

Следственный комитет Петербурга занялся не обычным для себя делом — прошел рейдом по барам. Официальная версия: в целях «недопущения массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции, что ставит под угрозу здоровье и жизнь окружающих».

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следователи обошли бары центра Петербурга в ночь с 8 на 9 декабря. Группа проверяющих была солидна, и явно больше немногочисленных посетителей подпольно работающих заведений: следователи взяли с собой сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом города.

Три бара на пути проверяющих оказались открыты в нарушение ограничительных мероприятий, которые введены в Петербурге последней редакцией постановления правительства города №121. Заведения не только получили протоколы от полиции, но и лишились документов, электронных носителей информации и других предметов, которые изъяты СК как представляющие интерес для следствия.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает ведомство.

Отметим, что СК подключилось к регулярным рейдам городских служб через сутки после того, как несколько сотен заведений, которые по новой редакции 121-го постановления не должны работать в новогодние праздники, объявили о сопротивлении и том, что продолжат работать в двухнедельные каникулы.

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Комментарии (21)

Татьяна Иванова
Причем тут СК? Уголовных преступлений нет. Карантин не объявлен. Лучше бы занимались своими делами
Var
Решили посодействовать полному переходу в неправовое поле. Очевидно, что изъятие электронных носителей и документов - попытка устрашения, к закону отношения не имеющая. Далее ОМОН будут вызывать и избивать официантов и барменов? Не страшно раскачивать?
change_it
Очень хорошо. Только непонятно, почему баров всего три.
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