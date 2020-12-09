Следственный комитет Петербурга занялся не обычным для себя делом — прошел рейдом по барам. Официальная версия: в целях «недопущения массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции, что ставит под угрозу здоровье и жизнь окружающих».

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следователи обошли бары центра Петербурга в ночь с 8 на 9 декабря. Группа проверяющих была солидна, и явно больше немногочисленных посетителей подпольно работающих заведений: следователи взяли с собой сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом города.