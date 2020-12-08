К «ковидному сопротивлению» в Петербурге присоединилось более 100 баров. Они намерены работать в новогодние праздники

К проекту «Карта сопротивления», запущенному петербургским предпринимателем Александром Коноваловым, присоединилось 110 предприятий общественного питания, следует из сайта проекта. Днем ранее их было чуть более 40.

Как ранее сообщала «Фонтанка», «Карта сопротивления» появилась 4 декабря. Она объединяет заведения, которые намерены продолжить работу в Новогодние праздники, несмотря на запреты властей.

Исполнение 121-го постановления грозит бизнесу гибелью, продолжение работы вопреки запрету дает «призрачный шанс выжить». «Общепит может устоять, если люди будут посещать их, пить и есть», — сообщают авторы проекта.