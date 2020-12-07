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«Если бизнес не будет услышан, быть беде». Российский союз туриндустрии попросил Смольный о помощи для пострадавшей отрасли

Северо-Западное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) направило в правительство Петербурга предложения по мерам поддержки отрасли, пострадавшей от новых коронавирусных ограничений. Об этом 7 декабря «Фонтанке» сообщила директор организации Екатерина Шадская.

Поводом для обращения стала новая редакция 121-го постановления, которая запретила работу на новогодних каникулах музеев, театров и ресторанов, а также экскурсионные туристические перевозки, что привело к массовому отказу путешественников от туров в Петербург. Свое решение чиновники обосновали в том числе желанием снизить туристическую привлекательность.

Как отмечают в РСТ, новым ограничениям не предшествовали никакие обсуждения и предупреждения. «Никто не спрашивал и не советовался с турбизнесом, а что будет, если мы сделаем так, а действительно ли поможет это в борьбе с распространением коронавируса», — отметили в ассоциации. Но экономическое положение турсектора Петербурга на сегодня таково, что в случае очередных потерь ему не миновать череды веерных банкротств и отката сервиса до уровня 90-х, уверены в организации.

РСТ просит Смольный выделить прямые субсидии как минимум на пять месяцев (декабрь, январь, февраль, март, апрель) в размере регионального МРОТа на выплату заработной платы для сохранения профессиональных кадров; вернуть предприятиям туриндустрии страховые взносы за 3-й и 4-й кварталы 2020 года, а также не взимать налог с доходов туристских организаций, применяющих УСН или основную систему налогообложения за 2020 год.

«Если на этот раз бизнес не будет услышан, сомнений нет: быть беде!» — заключили в РСТ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

260551481
А на колени перед царем вставали? В верности клялись?
Кровокрас
ох и как же вам не хочется вылазить из теплых туристических офисов и идти на стройку и вставать за кассу пятерочки
Alex000
Ну быть, и быть. Why not?
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