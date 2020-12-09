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Учителей Петербурга начнут прививать от COVID-19 до Нового года. «Фонтанка» проводит опрос о коронавирусных ограничениях в школах

Фото: Stefan Meller с сайта Pixabay

Вакцинация учителей от коронавируса начнётся в Петербурге до Нового года. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 9 декабря.

Так как вакцину необходимо вводить дважды с перерывом в 21 день, предполагается, что первые прививки будут сделаны перед новогодними праздниками, а вторые — после. «Вакцинация будет полностью добровольной», — подчеркнули в Смольном.

Первыми получат вакцину категории работников, подверженные наибольшему риску заболеть: учителя 5–11-х классов, педагоги колледжей и техникумов, директора.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти не исключают перевода средней и старшей школы на дистант. В родительском городском комитете считают, что пока достаточных оснований для введения дополнительных ограничений в школах нет.

«Мы видим, что дети не осваивают программу, они не могут на дистанте работать, — отметил председатель родительского комитета Петербурга Михаил Богданов. — Мы провели у себя опрос среди родителей недели две назад и выяснили, что реально болеющих детей у нас сейчас 1,2%. Из-за этого продлевать каникулы для всего города я не вижу необходимости. И если мы продлеваем каникулы, то потом дети будут ходить в школу и за время, оставшееся до конца года, должны будут наверстывать пропущенное. То есть нагрузка вырастет».

«Фонтанка» предлагает читателям принять участие в опросе, нужны ли школам Петербурга дополнительные ограничения.

Какие коронавирусные ограничения необходимо ввести в школах Петербурга?

По словам Александра Беглова, Петербург в конце декабря или сразу после Нового года начнёт получать крупные партии вакцины — от 50 тысяч доз и более. Ранее стало известно, что в школах Петербурга из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены около 400 классов (2,1% от общего числа), на больничном находятся почти 1800 сотрудников школ и детских садов.

Фото: Stefan Meller с сайта Pixabay
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Vinni
Да что это такое вообще? Кто такие этот родительский городской комитет? Какое они имеют право решать такие вопросы?
"Мы провели у себя опрос среди родителей недели две назад и выяснили, что реально болеющих детей у нас сейчас 1,2%. Из-за этого продлевать каникулы для всего города я не вижу необходимости. " Не видит он. Много на себя взял, вот и не видит!
Да, дело же не в детях. Учителя болеют! И их семьи болеют. Знаю школы, где болеют по 5 - 10 и даже 20 и более учителей.
Уроки замещать некому. Знакомую учительницу с того света еле вытащили в больнице. Все знакомые учителя переболели или болеют вместе с семьями. Заражение идет по нарастающей. Уже давно пора с 14 декабря всех на каникулы (на каникулы, а не дистанционное обучение) и до 10 января. Пора губернатору власть употребить.
261217951
что реально болеющих детей у нас сейчас 1,2%...
Не знаю. У нас пол класса болеет уже.
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