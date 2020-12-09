Учителей Петербурга начнут прививать от COVID-19 до Нового года. «Фонтанка» проводит опрос о коронавирусных ограничениях в школах

Вакцинация учителей от коронавируса начнётся в Петербурге до Нового года. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 9 декабря.

Так как вакцину необходимо вводить дважды с перерывом в 21 день, предполагается, что первые прививки будут сделаны перед новогодними праздниками, а вторые — после. «Вакцинация будет полностью добровольной», — подчеркнули в Смольном.

Первыми получат вакцину категории работников, подверженные наибольшему риску заболеть: учителя 5–11-х классов, педагоги колледжей и техникумов, директора.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти не исключают перевода средней и старшей школы на дистант. В родительском городском комитете считают, что пока достаточных оснований для введения дополнительных ограничений в школах нет.

«Мы видим, что дети не осваивают программу, они не могут на дистанте работать, — отметил председатель родительского комитета Петербурга Михаил Богданов. — Мы провели у себя опрос среди родителей недели две назад и выяснили, что реально болеющих детей у нас сейчас 1,2%. Из-за этого продлевать каникулы для всего города я не вижу необходимости. И если мы продлеваем каникулы, то потом дети будут ходить в школу и за время, оставшееся до конца года, должны будут наверстывать пропущенное. То есть нагрузка вырастет». «Фонтанка» предлагает читателям принять участие в опросе, нужны ли школам Петербурга дополнительные ограничения.

Какие коронавирусные ограничения необходимо ввести в школах Петербурга? Продление зимних каникул Перевод на дистант всех классов Не нужно никаких ограничений, оставить все как есть