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В Петербурге ушли на больничный почти 1800 сотрудников школ и детских садов

В Петербурге на больничном находятся 1476 школьных учителей. Об этом «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной 7 декабря.

Также по состоянию здоровья не выходят на работу 325 сотрудников детских садов.

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение в Петербурге переведены около 400 классов — их количество удвоилось за последнюю неделю. COVID-19 и ОРВИ болеют 747 детей (0,1% от общего количества обучающихся). Закрыты 12 групп в 10 детских садах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

260871543
В Москве уже СМСки рассылают с предложением прийти и привиться от ковид. Интересно когда к нам придет вакцина?
dihlofos
Ушли на больничный или госпитализированы, разницу вообще понимаете нет?
Modest_5e4ce41f7533b
Учитывая, что дети в большинстве болеют легкими и бессимтомными формами, лучших рассадников заразы просто не найти.
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