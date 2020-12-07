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Двукратный рост за неделю. В Петербурге коронавирус отправил на удалёнку около 400 классов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение в Петербурге переведены 11 596 школьников, около 400 классов (2,1% от общего количества обучающихся). Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 7 декабря.

Среди тех, кто учится онлайн, COVID-19 и ОРВИ болеют 747 детей (0,1% от общего количества обучающихся). Закрыты 12 групп в 10 детских садах, в которых выявлено 13 случаев коронавируса.

На прошлой неделе онлайн учились 217 классов (5642 школьника) в 91 школе Петербурга. Не принимали воспитанников 10 групп в 8 детских садах.

Удалёнку по желанию выбрали более 14 тысяч учеников.

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Комментарии (6)

nuga
В Израиле основные очаги короны это детские заведения и заводы,они ломают голову,откуда там,ведь торговлю и общепит кастрировали давно и жёстко. Дети источник ,это признано давно,заражают,сами не болеют,масок не носят
264511351
По личным наблюдениям из разных источников, статистика приведенная в статье существенно занижена. В школах скрывают количество больных детей и учителей. В ряде школ если в классе 2 -4 заболевших никаких мер не принимается. Возможно этому есть причины, например "неудовольствие" представителей вышестоящих организаций.
MacMar
Озвучивают цифру количества классов введённых на удаленку, те классов где заболело более 4 учеников. А почему не озвучивают цифру количества классов, которые сидят в школе на "карантине" в закрытых классах, потому что у них заболели 1-2-3 ученика?
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