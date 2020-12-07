Двукратный рост за неделю. В Петербурге коронавирус отправил на удалёнку около 400 классов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение в Петербурге переведены 11 596 школьников, около 400 классов (2,1% от общего количества обучающихся). Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 7 декабря.



Среди тех, кто учится онлайн, COVID-19 и ОРВИ болеют 747 детей (0,1% от общего количества обучающихся). Закрыты 12 групп в 10 детских садах, в которых выявлено 13 случаев коронавируса.



На прошлой неделе онлайн учились 217 классов (5642 школьника) в 91 школе Петербурга. Не принимали воспитанников 10 групп в 8 детских садах.

