«Ситуация остаётся спокойной». Количество карантинных классов в Петербурге перевалило за две сотни

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 217 классов в 91 школе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию первого декабря.



«Ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях остаётся спокойной. Количество классов, переведённых на обучение с использованием дистанционных технологий, составляет всего 1% от общего количества», — добавили в Смольном.

Закрыты 10 групп в 8 детских садах. Накануне удалённо учились 153 класса в 75 школах, не принимали воспитанников 11 групп в 9 детских садах.