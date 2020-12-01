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«Ситуация остаётся спокойной». Количество карантинных классов в Петербурге перевалило за две сотни

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 217 классов в 91 школе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию первого декабря.

«Ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях остаётся спокойной. Количество классов, переведённых на обучение с использованием дистанционных технологий, составляет всего 1% от общего количества», — добавили в Смольном.

Закрыты 10 групп в 8 детских садах. Накануне удалённо учились 153 класса в 75 школах, не принимали воспитанников 11 групп в 9 детских садах.

С 30 ноября все классы 239-го лицея перешли на удалённое обучение. Дистант продлится две недели. О том, как он будет устроен, «Фонтанке» рассказывал директор Максим Пратусевич.

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Комментарии (3)

Elta
Ничего себе «спокойной» По 85 трупов в день. В 239 Родители образованные. Тесты детям делают. В отличие от других школ. И учителей своих берегут.
CassNeverhood
Потому что должен быть решительный руководитель учебного учреждения, чтобы отправить классы на дистанционное, а такие не в каждой школе, тем более те, кто пришёл в прошлом году на должность директора
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