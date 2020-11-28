Мера - вынужденная. Глава известного физматлицея о переходе всех классов в онлайн на 2 недели

Как будет устроен двухнедельный дистант, «Фонтанке» рассказал директор Максим Пратусевич. Президентский физико-математический лицей № 239 первым в Петербурге опробует цикличный формат обучения. Чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом, все классы на две недели уйдут на дистант. Учебный план при таком подходе не пострадает, - в этом учебном заведении умеют проводить уроки по расписанию в форме вебинаров.



- Ваш лицей первым в этом учебном году перевёл все классы на удалёнку, хотя городские власти и Роспотребнадзор выступают за сохранение очного обучения в школах, опасаясь, что дети, нередко предоставленные сами себе, массово пойдут в общественные места. Как принималось у вас решение?



- Я советовался со своими коллегами-педагогами. На педсовете мы провели голосование и с учётом той ситуации, которая сложилась в школе, приняли решение. Эта мера вынужденная. Мы попытаемся прервать цепочку заражений, две недели — это как раз тот срок, за который все заболевшие уже выявятся. Хочу сказать, что я благодарен родителям, они у нас в школе достаточно сознательные, при малейшем чихе идут и сдают тест и отписываются, если он положительный, значит остальные дети становятся контактными. Может быть, за счёт ответственности родителей у нас такие большие цифры официальной статистики, - больше 40 заболевших среди учеников (всего в лицее 916 учеников).

- Нам в редакцию приходят письма родителей, жалующихся, что администрация учебных заведений и медработники скрывают информацию о заболевших ковидом детях и педагогах, боясь переходить на удаленку. Таких писем - не одно и не три. - На конец недели у нас 10 классов на дистанте. Мы переводили следующим образом: если в классе заболело 4 человека или если педагог заболел.

- После новости о переходе 239 лицея на дистанционку многие наши читатели поддержали ваше решения. Всё-таки у родителей есть тревога по поводу безопасности очного обучения.

- Я напомню, что у нас действует смешанное обучение. И все родители, которые своих детей не хотят водить в школу, могут этого не делать. В нашей школе порядка 60 человек выбрали такой формат. В классе, где я преподаю математику, четверо таких.

- Дистанционка по желанию предполагает самостоятельное обучение. У вас в лицее так же?

- Это зависит от того, как школа организует процесс. У нас учителя ведут трансляции с уроков, есть своя электронная система управления образовательным процессом, которая предусматривает возможность дистанционной сдачи и проверки домашних работ. Учитель может написать какой-то комментарий, и ребёнок увидит его. Эти дети не оторваны от школы и не заброшены.

- В лицее заболели порядка 15 учителей, есть ли в связи с этим трудности в проведении уроков согласно расписанию?

- У нас очень ответственные учителя - переносят болезнь в лёгкой форме (им нельзя показываться в школе), но дистанционно могут вести уроки. Кроме больных педагогов есть ещё контактные, они тоже сидят дома, тогда начинает страдать учебный процесс. И поэтому его проще перевести в дистант, чем лихорадочно делать замещения первым попавшимся учителем.



- На двухнедельном дистанте учителя будут вести уроки из классов?

- Мы даём возможность вести уроки из классов, это же не весенняя ситуация, когда это было запрещено. Но можно работать и из дома. Я буду вести уроки из класса, потому что у меня дома меленький ребёнок и мне совершенно не нужно, чтобы он приходил на урок и что-то говорил. Есть коллеги, которые тоже сказали, что будут ходить, есть те, кто сказали, что будут работать из дома.

- В вашем лицее, как и в ФМЛ №30, уже есть удачный опыт весенней дистанционки. Жаль, что таких школ - по пальцам пересчитать.

- Я не могу сказать, что он был супер-пупер удачный, - сносный. Мы выполнили следующие цели: дети не чувствовали себя покинутыми, с ними общались. Полноценно вели все уроки и, соответственно, результаты ЕГЭ вполне приличные. Могу сказать как учитель: сейчас мои семиклассники пришли в восьмой класс, я не заметил, что там как-то все просело и все позабывали.

Наши дети — очень хорошие. Сейчас была ситуация, когда учитель 65+ вел уроки из дома, а дети находились в классе. Был назначен ребёнок, ответственный за то, чтобы все подключить. Мы сначала сажали туда ассистента, потом поняли, что ребята прекрасно сами работают.



- Чему вас научила весна?

- Мы проводим видеоконференции — это моё требование. Нужно с детьми поздороваться и попрощаться. Второй момент, дети не должны смотреть в экран в течение всех 45 минут, должна быть какая-то самостоятельная работа, где они могут что-то пописать, должно быть объяснение материала, но не очень долгое. В общем-то учителя находят эту методическую выверенность.

- А как будет работать допобразование в лицее?

- Дополнительные занятия продолжаются. Учителя, которые проводят занятия по робототехнике или экспериментальной физике, будут очно заниматься. Это предусмотрено моим приказам.

В школьной программе всегда можно что-то поменять. Мы уходим на дистант – значит, проведём лабораторную работу по химии не завтра, а через две недели, ничего страшного. Есть вещи из допобразования достаточно серьёзные. Если дети готовят проект к робототехнической олимпиаде, у них каждый день на счету, естественно они будут продолжать его.

- Вы сами переболели коронавирусом?

- Кажется, нет. Я два раза сдавал анализ, он был отрицательный. Я честно ношу маску или пластиковый щиток, стараюсь соблюдать меры предосторожности.

