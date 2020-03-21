В президентском физико-математическом лицее нашли, вероятно, единственный способ сделать это быстро и без лишней головной боли.

«Бардак неизбежно будет». Директор лицея №239 о том, как организовать дистанционное обучение в школе на время пандемии коронавируса

автор фото Владислав Лоншаков/Коммерсантъ

Чтобы решить задачу организации «дистанционки», надо разделить её на три части. Первая и, пожалуй, самая интересная — уроки онлайн. Потому что дети должны быть заняты дома, а не слоняться по улицам и торговым центрам. Директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич рассказал «Фонтанке», во что ему обошелся правильный ответ. Можно ли масштабировать этот опыт на все петербургские школы — судите сами.

- В президентском лицее решили проводить дистанционное обучение в режиме онлайн-конференций. Зачем, если можно просто давать задания?



- Временное дистанционное обучение, в принципе, можно проводить и без видеоконференций. Но наша задача, помимо всего прочего, сделать так, чтобы дети, отпущенные домой, не шлялись по улицам. Именно для этого надо устраивать видеоконференции и общаться с ними, а не просто заставлять присылать домашние работы и проверять их.

- То есть, видеоконференции нужны, скорее, как организующий фактор?

- Да, чтобы дети знали, что в определенное время они должны оказаться онлайн перед экранами своих смартфонов или компьютеров. Грубо говоря, с 9 до 15 ребенок должен быть занят.

- Функция видеоконференции есть даже в Skype. По каким критериям вы выбирали сервис для видеоконференций?

- Таких сервисов довольно много. В президентском лицее есть подразделение дистанционного образования, которое занимается массовыми открытыми онлайн-курсами. Еще месяц назад я дал им задание подготовить развертывание системы дистанционного обучения для всего лицея, на случай проблем из-за коронавируса. Сотрудники подразделения исследовали все эти сервисы. Skype для наших целей все-таки не предназначен. Во-первых, у него есть ограничение на количество одновременных подключений, не больше 15. А мне надо подключить целый класс. Кроме того, Skype ест трафик и не дает возможности, например, показать презентацию, разделить окно, чтобы в одной части демонстрировать дополнительные материалы.



- Вы пользуетесь платной версией выбранного вашими специалистами сервиса?

- Не то, чтобы пользуемся, пока мы запросили у сервиса академическую лицензию. Заплатим централизованно и будем пользоваться всем учреждением.

- И это реально — посреди учетного года сориентироваться, быстро провести закупку и оплатить сервис?

- Вы же понимаете, что в сложившейся экстренной ситуации это будут не бюджетные деньги. Поэтому бюрократических проблем здесь нет.

- А сколько будет стоит этот сервис?

- Мы ждем официального ответа, но, вероятнее всего, это будет тысяч 20-30 в месяц.

- Интересно, подъемные ли это деньги для среднестатистической петербургской школы?

- Эти деньги я буду просто выкладывать из собственной зарплаты. Это самое простое решение, если не единственное.



Максим Пратусевич

- Получается, мы разделили проблему дистанционного образования на несколько частей. Ту часть, где надо детей мобилизовать и дисциплинировать, решаем с помощью сервиса видеоконференций. Осталось еще две части: домашние задание и их проверка и выставление оценок.



- С домашними заданиями вообще нет никаких проблем. Принимать и передавать файлы умеет и сервис видеоконференций, и электронную почту никто не отменял. Кроме того, у нас есть наша система электронного журнала, которая позволяет создавать внутренние чаты и собирать домашние здания в электронном виде. Причем так, чтобы их видел только учитель.

- Эти домашние работы надо набирать на компьютере?

- Нет, в виде фотографий страниц тетради. Или через односторонний файлообменник, куда можно положить файл, а скачать нельзя. Я против того, чтобы домашние работы можно было на компьютере набирать, потому что тогда мы будем получать тридцать одинаковых работ. Копипаст никто не отменял. А с выставлением оценок вообще нет проблем — в электронном журнале их можно выставить из любой точки мира. - Пока все звучит почти идеально. Но что потеряется при переходе на дистанционное обучение?

- Вы же предпочтете сходить в театр, вместо того, чтобы посмотреть постановки в видеозаписи. Вот это ощущение непосредственного общения и сопричастности теряется.



- А насколько ваши учителя готовы к переходу на дистанционное обучение?

- Мы организовали на каникулах обучение для учителей. Я думаю, что двух часов семинаров достаточно. Даже мои литераторы, которые не являются IT-специалистами, уже зарегистрировались на онлайн-платформе и научились организовывать вебинары.

- Насколько дети обеспечены компьютерами и планшетами, чтобы учиться из дома?

- Да, здесь может быть проблема. Но у нас в школе есть запас ноутбуков и планшетов — порядка 150 штук. И в случае необходимости мы можем их выдавать под полную материальную ответственность. Но смартфона, в принципе, достаточно, чтобы обучаться дистанционно. А смартфоны почти у всех есть. Но, если нет совсем ничего — в школе есть компьютерный класс. Можно приезжать в этот класс, будешь там сидеть один с компьютером.

У нас уже сейчас в некоторых классах ходит человек семь, остальные дома сидят. И коллеги ставили в классе веб-камеру и организовывали видеотрансляцию из класса.

- Как вы лично относитесь к ситуации? Насколько все страшно?



- Я считаю, что изолироваться надо. Научные исследования показывают, что это лучше делать. В нашей школе мы обычно жестко следим за посещаемостью, но в текущей ситуации мы не стали настаивать. Всегда же можно сделать так, что все придут, даже если не хочется. Я очень люблю анекдот про то, как накормить кошку горчицей. Вот это по-нашему: добровольно и с песнями. В этот раз мы не стали прибегать к таким методам.

- А дети готовы самоорганизоваться? Вероятно, есть возрастные группы, для которых это в меньшей степени подходит?

- Начальной школы у нас нет. А пятиклассник уже в состоянии проявить ответственность. Мы планируем относиться так: если ты вовремя не подключился, куда надо, значит, прогулял или опоздал. И за это будут применяться наши обычные санкции.

- Как коронавирус скорректировал планы лицея?

- Мы уже отменили и соревнования по робототехнике, и фестиваль «Робофинист». Мы еще не знаем, что будет с нашими вступительными экзаменами. Старшие классы поступают с 19 апреля. Если начальство сочтет возможным открыть школы после 12 апреля, то экзамены пройдут в эти даты. Младшие классы поступают в мае, о переносе этих экзаменов пока речь не идет. Как и о переносе ЕГЭ. Но Всероссийская олимпиада школьников уже сдвинулась на середину мая.

