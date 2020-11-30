В Петербурге новый максимум по карантину в школах. Удалённо учатся 153 класса

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение перешли 153 класса в 75 школах Петербурга. Это новый максимум, прошлый (141 класс в 76 школах) был зафиксирован перед осенними каникулами.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Смольного, 30 ноября также закрыты 11 групп в 9 детских садах. В конце прошлой недели удалённо учились 125 классов в 66 школах, не принимали воспитанников 14 групп в 12 детских садах.

С 30 ноября все классы 239-го лицея занимаются онлайн. Учреждение первым в городе опробовало цикличный формат обучения. Как он устроен, «Фонтанке» рассказал директор Максим Пратусевич.