В Петербурге почти полторы сотни классов встречают каникулы на удалёнке

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 141 класс в 76 школах Петербурга переведены на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 23 октября.



«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 0,7 % от общего количества классов в городе», — уточнили в Смольном.



Также закрыты 8 групп в 7 детских садах. Накануне онлайн занимались 135 классов в 76 школах.



Школьникам Петербурга разрешили отдыхать две недели — осенние каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября. Накануне вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что обсудит с директорами школ возможность удаленной работы в этот период.

