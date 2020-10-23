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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 15:07
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В Петербурге почти полторы сотни классов встречают каникулы на удалёнке

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 141 класс в 76 школах Петербурга переведены на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 23 октября.

«На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 0,7 % от общего количества классов в городе», — уточнили в Смольном.

Также закрыты 8 групп в 7 детских садах. Накануне онлайн занимались 135 классов в 76 школах.

Школьникам Петербурга разрешили отдыхать две недели — осенние каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября. Накануне вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что обсудит с директорами школ возможность удаленной работы в этот период.

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