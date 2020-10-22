Смольный предлагает перевести петербургских учителей на «удаленку» на две недели
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина обсудит с директорами школ возможность удаленной работы для учителей на время осенних каникул.
Как она рассказала вечером 22 октября на своей странице во «ВКонтакте», через личные сообщения к ней обратилась педагог с предложением — на время каникул дать возможность школьным коллективам работать удаленно. Потому что все задачи, которые в это время решает учитель, не требуют его непосредственного присутствия на рабочем месте: составлять отчёты, заполнять журналы, заниматься методической работой.
«Думаю, это было бы справедливым и правильным решением — мы должны поберечь наших учителей. Особенно с учётом того, что многие заслуженные педагоги находятся уже по возрасту в зоне риска, - отметила Потехина. - Завтра собираю директоров школ на дистанционное совещание, чтобы посоветоваться».
Как писала «Фонтанка», накануне в Смольном разрешили школьникам отдыхать две недели — осенние каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября. Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение уже переведены 135 классов в 76 школах Петербурга.