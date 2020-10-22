FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 18:36
0
Печать

В преддверии каникул ещё 15 классов в Петербурге ушли в онлайн

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 135 классов в 76 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 22 октября.

Также в городе закрыты 8 групп в 7 детских садах. Накануне онлайн учились 120 классов в 69 школах.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Петербурга приняли решение о продлении каникул. Школьники будут отдыхать две недели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний