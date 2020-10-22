В преддверии каникул ещё 15 классов в Петербурге ушли в онлайн

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение переведены 135 классов в 76 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 22 октября.

Также в городе закрыты 8 групп в 7 детских садах. Накануне онлайн учились 120 классов в 69 школах.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Петербурга приняли решение о продлении каникул. Школьники будут отдыхать две недели.