Осенние каникулы в Петербурге продлены до 8 ноября. Школьники будут отдыхать две недели. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 21 октября.



«Это решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета», — отметила она.

В опубликованном распоряжении комитета по образованию Петербурга уточняется, что каникулы продлили в целях профилактики гриппа и коронавируса.