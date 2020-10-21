Школьникам разрешили отдыхать две недели. Власти Петербурга продлили каникулы из-за коронавируса
Осенние каникулы в Петербурге продлены до 8 ноября. Школьники будут отдыхать две недели. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 21 октября.
«Это решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета», — отметила она.
В опубликованном распоряжении комитета по образованию Петербурга уточняется, что каникулы продлили в целях профилактики гриппа и коронавируса.
Отдых у школьников начнётся, как и запланировано, с 26 октября. На сегодняшний день из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционный формат обучения переведены 120 классов в 69 школах.