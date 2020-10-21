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Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 20:38
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Школьникам разрешили отдыхать две недели. Власти Петербурга продлили каникулы из-за коронавируса

Осенние каникулы в Петербурге продлены до 8 ноября. Школьники будут отдыхать две недели. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 21 октября.

«Это решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета», — отметила она.

В опубликованном распоряжении комитета по образованию Петербурга уточняется, что каникулы продлили в целях профилактики гриппа и коронавируса.

Отдых у школьников начнётся, как и запланировано, с 26 октября. На сегодняшний день из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционный формат обучения переведены 120 классов в 69 школах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Taktak
А можно сразу продлить до 11.01.2021? Чтобы спокойно на дачу поехать, посеять озимые, телегу к лету начать готовить.
pregatus
Хорошо, а группы риска кто защищать будет?
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