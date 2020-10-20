Власти Петербурга не исключают продление осенних каникул из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут продлить осенние каникулы. Об этом 20 октября сообщил в своём телеграм-канале председатель Городского родительского комитета Михаил Богданов по итогам встречи с вице-губернатором Ириной Потехиной.

По словам Богданова, каникулы могут продлить до 9 ноября. Начало отдыха запланировано на 26 октября. Таким образом, школьников освободят от занятий на две недели.

Вице-губернатор Ирина Потехина подтвердила «Фонтанке» возможность продления каникул. В комитете образования уточнили, что на данный момент решение об увеличении периода отдыха школьников пока не принято.