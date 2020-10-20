Власти Петербурга не исключают продление осенних каникул из-за коронавируса
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут продлить осенние каникулы. Об этом 20 октября сообщил в своём телеграм-канале председатель Городского родительского комитета Михаил Богданов по итогам встречи с вице-губернатором Ириной Потехиной.
По словам Богданова, каникулы могут продлить до 9 ноября. Начало отдыха запланировано на 26 октября. Таким образом, школьников освободят от занятий на две недели.
Вице-губернатор Ирина Потехина подтвердила «Фонтанке» возможность продления каникул. В комитете образования уточнили, что на данный момент решение об увеличении периода отдыха школьников пока не принято.
На сегодняшний день в Петербурге из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 109 классов в 63 школах. Закрыты 7 групп в 6 детских садах. Накануне онлайн учились 106 классов в 57 школах.
В Петербурге зарегистрирован максимум новых случаев регистрации коронавируса за всю пандемию.