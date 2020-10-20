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20.10.2020 14:28
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Власти Петербурга не исключают продление осенних каникул из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге могут продлить осенние каникулы. Об этом 20 октября сообщил в своём телеграм-канале председатель Городского родительского комитета Михаил Богданов по итогам встречи с вице-губернатором Ириной Потехиной.

По словам Богданова, каникулы могут продлить до 9 ноября. Начало отдыха запланировано на 26 октября. Таким образом, школьников освободят от занятий на две недели.

Вице-губернатор Ирина Потехина подтвердила «Фонтанке» возможность продления каникул. В комитете образования уточнили, что на данный момент решение об увеличении периода отдыха школьников пока не принято.

На сегодняшний день в Петербурге из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 109 классов в 63 школах. Закрыты 7 групп в 6 детских садах. Накануне онлайн учились 106 классов в 57 школах.

В Петербурге зарегистрирован максимум новых случаев регистрации коронавируса за всю пандемию.

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Комментарии (1)

Alex000
Во всём этом есть определённый позитив.
Например следующее за нашим поколение нам вообще не конкурент по квалификации.
Теперь и это будет выбито из образования, и тоже будет не конкурент.
Т.е. лет через 20 работать на местах, требующих квалификации, будет некому, и люди уже даже пенсионного возраста с опытом и навыками будут на вес золота. Это очень хорошо.
- "Ааааа как будут жить следующие поколения сами тогда??!!111"
Да как хотят пусть, так и живут, мне в гробу уже будет фиолетово.
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