В Петербурге зарегистрировали максимум новых случаев коронавируса за всю пандемию. В России новый антирекорд
Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться. За последние сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает 20 октября оперативный штаб.
Накануне инфицированных было 15 982. Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 4999, а Петербург остается на второй строчке с рекордными для города 695 случаями. Вчера, 19 октября, заболевших было 686.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за 24 часа 32259 горожанина обследовали на COVID-19. Под медицинским наблюдением остается 3901 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 53 287 заразившихся.
По всей России выявили 1 431 635 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5,3 миллиона), Индии (7,6 миллиона) и США (8,2 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 085 608) вылечились от коронавируса, а летальных исходов насчитали 24 635.
Федеральный оперативный штаб задержал публикацию статистики по заболевшим на несколько часов.