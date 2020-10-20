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Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 13:35
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В Петербурге зарегистрировали максимум новых случаев коронавируса за всю пандемию. В России новый антирекорд

Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться. За последние сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает 20 октября оперативный штаб.

Накануне инфицированных было 15 982. Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 4999, а Петербург остается на второй строчке с рекордными для города 695 случаями. Вчера, 19 октября, заболевших было 686.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за 24 часа 32259 горожанина обследовали на COVID-19. Под медицинским наблюдением остается 3901 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 53 287 заразившихся.

По всей России выявили 1 431 635 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5,3 миллиона), Индии (7,6 миллиона) и США (8,2 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 085 608) вылечились от коронавируса, а летальных исходов насчитали 24 635.

Федеральный оперативный штаб задержал публикацию статистики по заболевшим на несколько часов.

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Комментарии (23)

Sergik7
Надо изменить уголовную ответственность за воровство. Например, как в Китае
Голонд Фродо
Слава Богу, решение по поводу защиты населения принимается на местном уровне.
ШурикНаДому
Наступать на грабли - давняя российская привычка
Нет бы принять конституцию в 1917 и жить спокойно с монархом как в Англии .....решили побузить, мы не рабы
Нет бы сначала экономикой заняться а потом остальным - как в Китае в 1991 - нет решили побузить, мы не рабы
Вот и теперь в 2020 - нет бы походить потерпеть в масках и пешком как в Китае - нет, решили побузить, мы не рабы
Результат спрогнозировать нетрудно
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