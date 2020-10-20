В Петербурге зарегистрировали максимум новых случаев коронавируса за всю пандемию. В России новый антирекорд

Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться. За последние сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает 20 октября оперативный штаб.

Накануне инфицированных было 15 982. Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 4999, а Петербург остается на второй строчке с рекордными для города 695 случаями. Вчера, 19 октября, заболевших было 686.



Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за 24 часа 32259 горожанина обследовали на COVID-19. Под медицинским наблюдением остается 3901 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 53 287 заразившихся.