Тревожное затишье. Оперштаб по борьбе с коронавирусом не выдаёт ежедневную статистику более двух часов

Ежедневная статистика по коронавирусу опаздывает 20 октября уже более чем на 2 часа. В Роспотребнадзоре не знают, в чём причина.

Как правило, оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией публиковал данные в 10:30. По состоянию на час дня обновлений до сих пор нет.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора. Ее представитель заявил, что не может дать ответ на вопрос, с чем связана такая задержка. «Мы тоже в ожидании статистики от оперштаба», — добавили в пресс-службе.