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20.10.2020 12:54
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Тревожное затишье. Оперштаб по борьбе с коронавирусом не выдаёт ежедневную статистику более двух часов

Ежедневная статистика по коронавирусу опаздывает 20 октября уже более чем на 2 часа. В Роспотребнадзоре не знают, в чём причина.

Как правило, оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией публиковал данные в 10:30. По состоянию на час дня обновлений до сих пор нет.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора. Ее представитель заявил, что не может дать ответ на вопрос, с чем связана такая задержка. «Мы тоже в ожидании статистики от оперштаба», — добавили в пресс-службе.

При этом специалисты горячей линии знают чуть больше. Корреспонденту они ответили, что свежую статистику стоит ждать ближе к четырём часа дня.

Как ранее писала «Фонтанка», накануне коронавирусная статистика заболеваемости по России и Петербургу обновила антирекорд, зато смертность в Северной столице оказалась нулевой.

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Комментарии (6)

263772241
Человек, который придумывал эти цифры, заболел короновирусом
Срочно ищут нового фантазера, не реальные же цифры выдавать?
-4°
Цифры ужаснули оперштаб, и он теперь советуется с начальством, какую ложь публиковать, наглую или во благо
USSR_forever
обнуляют, по-другому они не умеют
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