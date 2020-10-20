Тревожное затишье. Оперштаб по борьбе с коронавирусом не выдаёт ежедневную статистику более двух часов
Ежедневная статистика по коронавирусу опаздывает 20 октября уже более чем на 2 часа. В Роспотребнадзоре не знают, в чём причина.
Как правило, оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией публиковал данные в 10:30. По состоянию на час дня обновлений до сих пор нет.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора. Ее представитель заявил, что не может дать ответ на вопрос, с чем связана такая задержка. «Мы тоже в ожидании статистики от оперштаба», — добавили в пресс-службе.
При этом специалисты горячей линии знают чуть больше. Корреспонденту они ответили, что свежую статистику стоит ждать ближе к четырём часа дня.
Как ранее писала «Фонтанка», накануне коронавирусная статистика заболеваемости по России и Петербургу обновила антирекорд, зато смертность в Северной столице оказалась нулевой.