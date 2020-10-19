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19.10.2020 14:02
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Выходные сократили число карантинных классов в Петербурге, но их всё ещё больше сотни

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 106 классов в 57 школах Петербурга переведены на дистанционную форму обучения. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете образования Смольного 19 октября.

В городе закрыты 6 групп в 5 детских садах. Прошлую рабочую неделю 118 классов в 59 школах заканчивали онлайн.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, коронавирус выявлен в каждой третьей школе Петербурга, заболели около 200 педагогов. Готовы ли педагоги к осеннему дистанту и возможно ли продление в городе школьных каникул, читайте в интервью на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

260995611
Лично я знаю три случая: в школе ребёнка в 6-м классе был ученик с ковидом, у племянника жены в классе, у институтского товарища у дочки в классе. И нигде (!) не ввели карантин. Все продолжают учиться. Ответ администраций, что официальных распоряжений не поступало и они действуют по стандартной схеме любой эпидемии, т.е. ждут 20% заболевших в классе.. К чему такой подход приведёт, скоро увидим.
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