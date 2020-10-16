Сколько учеников и учителей заболело коронавирусом в Петербурге, готовы ли педагоги к осеннему дистанту и возможно ли продление в городе школьных каникул, «Фонтанке» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

«С понедельника идем в школу в обычном режиме». Вице-губернатор Потехина — о дистанционном обучении в Петербурге

вице-губернатор Ирина Потехина



автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте» спросила горожан о том, какой вариант ограничительных мер в школах представляется правильным, если заболеваемость начнет резко нарастать. В опросе приняли участие более 100 тысяч родителей и педагогов. Большинство высказались за ранние каникулы. «Фонтанка» предлагает своим читателям пройти аналогичный опрос, но он будет дополнен еще одним вопросом. Проголосовать можно в самом конце интервью.

— До каких пределов ситуация должна ухудшиться, чтобы было принято решение?



— У нас формально такие пределы обозначены Роспотребнадзором — 20% заболевших в классе, но это действует хорошо для гриппа, и вряд ли подходит для ковида. Если мы возьмем 20% от всех учеников, то в городе должны заболеть больше 100 тысяч школьников. Конечно, никто до такого доводить не будет. Нет этой четко обозначенной границы. Мое мнение, что мы должны точечный подход, который мы применяем сегодня, использовать столько времени, сколько сможем. На сегодняшний день 118 классов на дистанционке. Это рекорд. Мы почти весь сентябрь были на цифрах 50–60. Всего в городе больше 20 тысяч классов.

— То есть сейчас количество классов на дистанционке в пределах полупроцента. Всё же, где та точка, после которой будет принято решение?

— Формально точки нет. Мы исходим от требований Роспотребнадзора. Пока мы никаких посылов от них в эту сторону не видим.

— В Москве было принято решение о досрочных каникулах. У нас плановые школьные каникулы начинаются с 26 октября, грубо говоря через неделю...



— С понедельника мы идём в школы в обычном режиме. То есть никакого раннего ухода уже не будет.

— Может быть принято решение о позднем возвращении с каникул?

— Теоретически это возможно. Мы каждый день общаемся с врачами по общей эпидемиологической ситуации. Врачи говорят, что в Петербурге рост заболеваемости начался с конца сентября. И нужно прожить два эпидемических цикла (28 дней. — Прим. «Фонтанки»), чтобы понять, пойдет он на спад или нет. Грубо говоря, как раз на той неделе, которая будет каникулярной, мы и увидим, продолжается рост или, по крайней мере, ситуация стабилизировалась. Если ситуация стабилизируется, с нашей точки зрения, есть смысл возобновить работу школ в обычном режиме.

— Есть цифры по количеству дистанционных классов. А сколько заболело учителей?

— На сегодняшний день у нас порядка 700 заболевших детей. Школ, в которых выявлен хотя бы один случай коронавирса, 277 из 687. Это может быть ситуация, когда ребенок остался дома с температурой и через два дня выяснилось, что у него ковид. Он уже в школе не был. Взрослых у нас порядка двухсот человек заболело в школах.



— Если вдруг будет принято решение о переходе на дистант, насколько сегодня готовы школы к онлайну по сравнению с весной?

— Конечно, школы готовы больше, но надо понимать, что качество образования, которое сегодня может обеспечить дистант, нельзя сравнить с очным образованием.

— Что было сделано в части подготовки учителей к дистанционному обучению за эти месяцы?

— В конце мая был проведен опрос, где мы спрашивали, кто готов и дальше продолжать работать в дистанте. Таковых оказалось одинаковое количество: около 10% и среди педагогов, и среди родителей. Коллективы педагогические, родительские и детские разные, поэтому кто-то даже весной был готов и не испугался этого. Некоторые родители и дети не заметили разницы в форматах преподавания, а для кого-то это был вызов, с которым справиться тяжело. У нас многие учителя до сих пор не отошли от этого весеннего передоза.

— На сегодняшний день какой процент учителей способен пользоваться Zoom?

— Дистанционное образование складывается из трех параметров и каждый из них важен. Первый, это все что связано с техникой: цифровые платформы, умение пользоваться гаджетом, его наличие. Вторая часть — это квалификация педагога. Мы всегда забываем про третью, с моей точки зрения, самую важную — цифровой контент. Потому что просто оцифрованный учебник не является цифровым контентом. Проведенный в Zoom урок, когда ты вчера стоял перед детьми в классе, а теперь на экране — это тоже не цифровой урок. Мы когда анализировали ситуацию в мае, говорили о том, что нам нужна разработка цифровой дидактики. Это очень сложная работа, рассчитанная не на один год. Поэтому если мы говорим про первый подход к штанге, научились или не научились пользоваться Zoom, я думаю, здесь цифра близка к 100 %.



В этом году мы отработали новый формат на День первоклассника, и попытались сделать для самых маленьких дружелюбный цифровой контент, в котором учитель с мультяшным героем на экране ведет урок. Это и есть подход к цифровому образованию, необязательно удаленному.

— С теми классами, которые сейчас на дистанте, как ведутся занятия? Какой-то стандарт по качеству образования там соблюдается?

— У нас есть классы, которые уходят на дистант на 2–3 дня, пока ждут анализов. Максимальный срок, на который уходит класс на дистант — это две недели. Это фактически онлайн-уроки. Сейчас гораздо меньше технических проблем, чем это было весной.

— Рассматривается вопрос обеспечения школьников, ушедших на дистант, сухпайками?

— Сегодня в плавающем режиме это сделать довольно сложно. Мы сейчас на уровне двух комитетов — образования и соцзащиты — вопрос прорабатываем. Здесь самый трудный момент — отслеживание классов, которые уходят, оперативно. Мы придем к этому решению, но это будет с запозданием.

— Правильно ли я услышал, что администрация города считала бы оптимальным вариантом до последней возможности не вводить в школах никаких ограничений?



— Мы имеем дело с очень разными родителями. С одной стороны, существует запрос на выбор домашнего обучения. На домашнее обучение по закону может уйти любой ребенок, и с первого сентября у нас несколько десятков таких детей по городу. Есть запрос на то, чтобы выборочно уходить на дистант. Это гораздо более сложная история, потому что педагог не может вести урок и онлайн, и офлайн. Сделать такую комбинированную систему в масштабах города практически нереально.

Большое количество приходит требований «как бы» от родителей уйти на дистант. Подчеркну свое «как бы», потому что когда обращения однотипные, то возникают сомнения, что это разные родители. Поэтому мною был предложен опрос, нам важно было услышать мнение родителей. Я вчера получила больше 150 обращений от родителей в личку, они практически все об одном и том же — почему вы не спросили о том, чтобы не вводить вообще никаких ограничений. Мы считаем, что уходить не надо и держаться нужно до последнего.

Беседовал Александр Горшков, «Фонтанка.ру»



Предлагаем читателям «Фонтанки» принять участие в аналогичном опросе и указать, какие, ограничительные меры в школах, приемлемы для вас. Предложенные Ириной Потехиной ответы, мы дополнили ещё одним пунктом: «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений».



Какой вариант ограничений вам представляется правильным? Я — педагог. Ранний уход на каникулы (или продление каникул) Я — педагог. Цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений) Я — педагог. Переход на дистанционное образование всех школ и классов Я — педагог. Переход на дистанционное образование всех классов, за исключением начальной школы Я — педагог. Домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением (по решению родителей) Я — педагог. Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений Я — родитель. Ранний уход на каникулы (или продление каникул) Я — родитель. Цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений) Я — родитель. Переход на дистанционное образование всех школ и классов Я — родитель. Переход на дистанционное образование всех классов, за исключением начальной школы Я — родитель. Домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением (по решению родителей) Я — родитель. Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений