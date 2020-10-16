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16.10.2020 14:54
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За неделю почти двукратный рост. В Петербурге 118 классов ушли на дистанционку

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 118 классов в 59 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете образования Смольного 16 октября.

Количество классов, переведённых в онлайн, составляет 0,59% от общего количества. Закрыты 5 групп в 5 детских садах.

Также в комитете подтвердили информацию о заболевших 8 учениках 6-го класса 281-го лицея. «После осмотра детей врачами городской поликлиники № 24 на основании полученных эпидномеров ученики класса с 16 октября переведены на обучение с использованием дистанционных технологий», — добавили в Смольном.

В начале рабочей недели в Петербурге учились дистанционно 69 классов в 33 школах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Баба Нюра
Так они же раньше говорили, что ничего делать не будут, пока хватает коек. Т.е. работают не над тем, чтобы люди не заболели, а чтобы заболевших было куда положить. Это имело бы смысл, если бы не было повторных заражений, и АТ вырабатывались бы на длительный срок. Тогда можно было бы говорить о популяционном иммунитете. Но АТ сохраняются не долго, на популяционный иммунитет надеяться не приходится, поэтому желание сохранить полностью очное образование любой ценой мне непонятно. Ну если только надеются на то, что дети заразят бабушек-дедушек, те вымрут, а сами дети перенесут бессимптомно. Т.ею хотят таким образом омолодить население, избавившись от стариков и хворых. Ну это все уже было в лохматые годы в Спарте...
Alex Kosh
Комитет по образованию СПб озвучил цифру: 70-80% школьников задействованы в системе государственного и частного дополнительного образования. Т.е. в школах настаивают на изоляции по классам (и правильно), а на кружках и секциях собирают детей из разных классов, школ и районов. Где логика? Я директор Школы иностранных языков. Мы это сделали еще в апреле: начальная школа – занятия индивидуально или в паре офлайн (никакого онлайна в принципе), средняя и старшая школа, как и взрослые, – онлайн, в крайнем случае индивидуально офлайн.
Другого выхода я лично не вижу.
Alex Kosh
Расклад такой: власть по любому будет виновата. Введут карантин, самоизоляцию, дистанционку – начнутся протестные настроения. Не введут – будут переполнены больницы, начнут еще больше корректировать статистику, появится страх от неизвестности и паника. Т.е. тоже протестные настроения. Всё дело – в трусости, безответственности и негибкости бюрократической машины. Необходимо:
Запретить все преднамеренные скопления людей (общепит, кино и проч.), перевести среднюю и старшую школу на дистанционку. Тогда у младшей школы будет простор и для дистанцирования, и для антиэпидемических ритуалов, и родители смогут работать. В принудительном порядке переводить всех, кого только можно на дистанционную работу. Нещадно штрафовать за неношение масок в общественных местах (прогулки по парку и улицам – не в счет). И все, кто хочет, будут работать и учиться.
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