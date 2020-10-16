За неделю почти двукратный рост. В Петербурге 118 классов ушли на дистанционку

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 118 классов в 59 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете образования Смольного 16 октября.



Количество классов, переведённых в онлайн, составляет 0,59% от общего количества. Закрыты 5 групп в 5 детских садах.

Также в комитете подтвердили информацию о заболевших 8 учениках 6-го класса 281-го лицея. «После осмотра детей врачами городской поликлиники № 24 на основании полученных эпидномеров ученики класса с 16 октября переведены на обучение с использованием дистанционных технологий», — добавили в Смольном.

