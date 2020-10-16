«Считаю поведение администрации школы преступной халатностью». В петербургском лицее не торопятся отправлять класс с заболевшими детьми в онлайн
Несмотря на большое количество заболевших коронавирусом детей в 6-б классе 281-го лицея Адмиралтейского района, учеников не торопились переводить на дистанционный формат обучения. Об этом «Фонтанке» рассказала мать одного из школьников 15 октября.
По её словам, школьная медсестра сообщила родителям о том, что дети контактировали с больным учителем 22 сентября. Тесты у учеников 6-б взяли 7 октября. 14 октября пришли результаты, по словам петербурженки, из 26 человек коронавирус подтвердился у восьми.
В закрытой группе класса появилось сообщение от администрации, в котором говорилось о том, что заболевшие остаются дома, их одноклассники продолжают посещать занятия офлайн.
«Приказано продолжать ходить в школу. Хотя наверняка дети уже успели друг друга заразить. Многие живут на другом конце города и ездят в общественном транспорте. Считаю поведение администрации школы преступной халатностью», — заявила мать школьника.
«Фонтанка» обратилась к руководству 281-го лицея с просьбой прокомментировать ситуацию, в приёмной и. о. директора Александры Уткиной отправили в администрацию Адмиралтейского района. В администрации не смогли оперативно ответить на вопросы корреспондента.
Вечером 15 октября родители сообщили, что 6-б все-таки перевели на дистанционное обучение.