Несмотря на большое количество заболевших коронавирусом детей в 6-б классе 281-го лицея Адмиралтейского района, учеников не торопились переводить на дистанционный формат обучения. Об этом «Фонтанке» рассказала мать одного из школьников 15 октября.



По её словам, школьная медсестра сообщила родителям о том, что дети контактировали с больным учителем 22 сентября. Тесты у учеников 6-б взяли 7 октября. 14 октября пришли результаты, по словам петербурженки, из 26 человек коронавирус подтвердился у восьми.