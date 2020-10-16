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16.10.2020 12:22
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«Считаю поведение администрации школы преступной халатностью». В петербургском лицее не торопятся отправлять класс с заболевшими детьми в онлайн

Несмотря на большое количество заболевших коронавирусом детей в 6-б классе 281-го лицея Адмиралтейского района, учеников не торопились переводить на дистанционный формат обучения. Об этом «Фонтанке» рассказала мать одного из школьников 15 октября.

По её словам, школьная медсестра сообщила родителям о том, что дети контактировали с больным учителем 22 сентября. Тесты у учеников 6-б взяли 7 октября. 14 октября пришли результаты, по словам петербурженки, из 26 человек коронавирус подтвердился у восьми.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

В закрытой группе класса появилось сообщение от администрации, в котором говорилось о том, что заболевшие остаются дома, их одноклассники продолжают посещать занятия офлайн.

«Приказано продолжать ходить в школу. Хотя наверняка дети уже успели друг друга заразить. Многие живут на другом конце города и ездят в общественном транспорте. Считаю поведение администрации школы преступной халатностью», — заявила мать школьника.

«Фонтанка» обратилась к руководству 281-го лицея с просьбой прокомментировать ситуацию, в приёмной и. о. директора Александры Уткиной отправили в администрацию Адмиралтейского района. В администрации не смогли оперативно ответить на вопросы корреспондента.

Вечером 15 октября родители сообщили, что 6-б все-таки перевели на дистанционное обучение.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (3)

Slavon_LTD
"Учаться" - шедеврально для образовательного учреждения
pregatus
Ахренеть, да даже если один класс отправят домой, это что, как-то поможет? Там коридоры в школе не общие что-ли или столовые разные для каждого класса? Кто вообще придумал эту дичь - сначала дождаться НЕСКОЛЬКИХ заболевших, а потом МОЖЕТ БЫТЬ отправить ОДИН класс домой?

Школы должны быть закрыты. Пара месяцев перерыва можно будет или нагнать потом или удлиннить учебный год.
asgard
Хватит уже панику разводить. Поздно. Не надо было турцию летом открывать. И прочих. Реально уже дохрена носителей. Как и носителей гриппа, в том числе H1N1, герпеса и др. А мамаша пут в онлайн идет и учит своя чадо самостоятельно, если сможет. Удаленка не обучение, а профанация.
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