В петербургских школах продолжается рост «дистанционки». Онлайн учатся уже 69 классов
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Из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 69 классов в 33 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 12 октября.
Также в городе закрыты три группы в трёх детских садах. 7 октября 58 классов в 26 школах занимались онлайн из-за карантина.
На прошлой неделе губернатор Александр Беглов продлил все действующие в городе коронавирусные запреты до конца ноября.
Из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 69 классов в 33 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 12 октября.
Также в городе закрыты три группы в трёх детских садах. 7 октября 58 классов в 26 школах занимались онлайн из-за карантина.
На прошлой неделе губернатор Александр Беглов продлил все действующие в городе коронавирусные запреты до конца ноября.