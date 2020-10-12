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12.10.2020 16:12
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В петербургских школах продолжается рост «дистанционки». Онлайн учатся уже 69 классов

Из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 69 классов в 33 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 12 октября.

Также в городе закрыты три группы в трёх детских садах. 7 октября 58 классов в 26 школах занимались онлайн из-за карантина.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов продлил все действующие в городе коронавирусные запреты до конца ноября.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Баба Нюра
Потому что у нас либо все очно, либо полное ДО. Тогда как в старших классах нормально бы смотрелся гибридный вариант, когда онлайн часть занятий. До того, как кто-то заболел, как упреждающая мера. Тогда народу в школе будет меньше, и соответственно меньше риск заражений. Лучше весь учебный год такой гибридный формат, чем полностью очная учеба полтора месяца, чтобы потом перейти на полный дистант.
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