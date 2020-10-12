В петербургских школах продолжается рост «дистанционки». Онлайн учатся уже 69 классов

Из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 69 классов в 33 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 12 октября.



Также в городе закрыты три группы в трёх детских садах. 7 октября 58 классов в 26 школах занимались онлайн из-за карантина.



На прошлой неделе губернатор Александр Беглов продлил все действующие в городе коронавирусные запреты до конца ноября.

