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Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 15:46
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Новый максимум в дистанционке. В Петербурге учатся онлайн 120 классов

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение перешли 120 классов в 69 школах Петербурга. Это максимальное количество в новом учебном году.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Смольного 21 октября, с использованием дистанционных технологий учатся 0,6 % от общего количества классов в городе. Также закрыты 7 групп в 6 детских садах.

Накануне онлайн занимались 106 классов в 57 школах. Власти Петербурга не исключают продления осенних каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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