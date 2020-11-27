В Петербурге число карантинных классов удвоилось за неделю

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 125 классов в 66 школах Петербурга переведены на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Смольного 27 ноября.



Закрыты 14 групп в 12 детских садах. На начало недели удалённо учились 63 класса в 37 школах, не принимали воспитанников 22 группы в 12 детских садах. На больничном находились более 1000 педагогов.



239-й лицей первым в Петербурге полностью перевёл все классы на удалённый формат обучения. Коронавирус подтвердился у 15 педагогов и более чем у 40 школьников.

