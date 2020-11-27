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Первый случай тотального карантина в Петербурге. Лицей № 239 уходит на дистанционку

Все классы президентского физико-математического лицея № 239 в Петербурге переходят на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщил директор учреждения Максим Пратусевич 27 ноября.

В 239-м лицее больше 40 учеников заболели коронавирусом, диагноз подтвердился у 15 педагогов (всего в школе работает 150 учителей). «Во всех классах есть заболевшие дети, не больше четырёх», — отметил Пратусевич. Удалённый формат обучения вводится с 30 ноября и продлится две недели.

Сейчас педагогов лицея прививают российской вакциной «Спутник V». В лицее № 239 ещё весной смогли наладить систему дистанционного обучения. «Я не думаю, что с удалёнкой будут проблемы», — добавил директор.

В Петербурге количество дистанционных классов перевалило за сотню. Роспотребнадзор не рекомендует переводить все школы на удалёнку, как это было сделано весной.

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Комментарии (11)

262126571
Самая сильная школа в городе - это без всяких скобок. Поэтому на них уже и вакцина нашлась и на карантин можно закрывать. Остальным - естественный отбор.
shushu
лучшая школа в городе
Владислав М
Доигрались с безмасочным и бесперчаточным обучением.
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