Первый случай тотального карантина в Петербурге. Лицей № 239 уходит на дистанционку

Все классы президентского физико-математического лицея № 239 в Петербурге переходят на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщил директор учреждения Максим Пратусевич 27 ноября.



В 239-м лицее больше 40 учеников заболели коронавирусом, диагноз подтвердился у 15 педагогов (всего в школе работает 150 учителей). «Во всех классах есть заболевшие дети, не больше четырёх», — отметил Пратусевич. Удалённый формат обучения вводится с 30 ноября и продлится две недели.

Сейчас педагогов лицея прививают российской вакциной «Спутник V». В лицее № 239 ещё весной смогли наладить систему дистанционного обучения. «Я не думаю, что с удалёнкой будут проблемы», — добавил директор.