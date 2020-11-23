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Учителя идут на поправку. В Петербурге остаются на больничном более 1000 педагогов

Из-за карантина по коронавирусу ОРВИ на дистанционное обучение переведены 63 класса в 37 школах Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию Смольного 23 ноября.

Закрыты 22 группы в 12 детских садах. На больничном находятся 1064 сотрудника школ.

На прошлой неделе не могли работать по состоянию здоровья 1354 педагога. Не принимали воспитанников 17 групп в 13 детских садах. Учились удалённо 64 класса в 27 школах. Дистанционку по желанию выбрали более 12 тысяч учеников.

Роспотребнадзор рекомендовал не переводить школы Петербурга на дистанционку.

© Фонтанка.Ру

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