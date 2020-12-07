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Положение серьёзное, решение не принято. Беглов не исключает перевод средней и старшей школы на дистант

Губернатор Александр Беглов заявил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом обсуждаются несколько вариантов дальнейшего обучения школьников — от длинных каникул до дистанционки.

«Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5–11-х классов», — заявил он 7 декабря в эфире «Радио России».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге коронавирус уже отправил на удалёнку около 400 классов. А губернатор заявил о близком локдауне.

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Комментарии (13)

Ааааааа
Да нет уж, давайте тянуть до того времени, когда в школах не останется учителей
polinmole
Родители нервничают, а тем временем Потехина на своей странице в ВК: "
В выходные вместе с дочкой украшали елку - теперь новогодние гирлянды будем зажигать каждый вечер до середины января. Эта красивая традиция появилась не просто так: она помогает всем нам скрасить самое тёмное время года. А подготовка к Новому году создаёт праздничное настроение в каждом доме."
asgard
Собянин, уходи!
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