Положение серьёзное, решение не принято. Беглов не исключает перевод средней и старшей школы на дистант

Губернатор Александр Беглов заявил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом обсуждаются несколько вариантов дальнейшего обучения школьников — от длинных каникул до дистанционки.



«Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5–11-х классов», — заявил он 7 декабря в эфире «Радио России».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге коронавирус уже отправил на удалёнку около 400 классов. А губернатор заявил о близком локдауне.