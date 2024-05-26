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    В Петербурге скончался байкер, за жизнь которого три дня боролись врачи

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    Разбившийся в Кировском районе Петербурга байкер скончался спустя три дня нахождения в реанимации. 36-летнего мужчину госпитализировали на прошлой неделе с дороги на Турухтанные острова, где он столкнулся с поворачивающим автомобилем.

    Петербуржец получил тяжелейшие травмы, среди которых перелом черепа, ушиб головного мозга, разрыв селезенки и так далее. Смерть мужчины наступила ранним утром 26 мая.

    Мотосолидарность ДТП

    «Остановилось сердце Юры Утищева. Большое, доброе и братское сердце. Юра жил яркой жизнью, всегда поддерживал правильные дела и был неотъемлемой частью нашего мотосообщества. Огромная трагедия, мы потеряли настоящего Мотобрата и Человека. Юра ушел из жизни в больнице, где несколько дней его жизнь пытались спасти», — сообщается в сообществе «Мотосолидарность».

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