В Петербурге скончался байкер, за жизнь которого три дня боролись врачи

Разбившийся в Кировском районе Петербурга байкер скончался спустя три дня нахождения в реанимации.
Петербуржец получил тяжелейшие травмы, среди которых перелом черепа, ушиб головного мозга, разрыв селезенки и так далее. Смерть мужчины наступила ранним утром 26 мая.
«Остановилось сердце Юры Утищева. Большое, доброе и братское сердце. Юра жил яркой жизнью, всегда поддерживал правильные дела и был неотъемлемой частью нашего мотосообщества. Огромная трагедия, мы потеряли настоящего Мотобрата и Человека. Юра ушел из жизни в больнице, где несколько дней его жизнь пытались спасти», — сообщается в сообществе «Мотосолидарность».