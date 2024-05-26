В Петербурге скончался байкер, за жизнь которого три дня боролись врачи

Разбившийся в Кировском районе Петербурга байкер скончался спустя три дня нахождения в реанимации. 36-летнего мужчину госпитализировали на прошлой неделе с дороги на Турухтанные острова, где он столкнулся с поворачивающим автомобилем.



Петербуржец получил тяжелейшие травмы, среди которых перелом черепа, ушиб головного мозга, разрыв селезенки и так далее. Смерть мужчины наступила ранним утром 26 мая.

