«Чем сложнее сезон, тем ценнее победа». Главный тренер «Зенита» выступил на чемпионской пресс-конференции

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на чемпионской пресс-конференции заявил, что петербургская команда была лучшей на протяжении всего сезона, но ей не всегда хватало удачи.

«Чем сложнее сезон, тем ценнее победа. Все наши соперники заслужили борьбу, которую мы видели на протяжении всего чемпионата до самых последних минут», — заявил Семак.

Напомним, что «Зенит» в последнем туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и стал чемпионом сезона 2023/24. Таким образом «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл шесть чемпионств подряд.

