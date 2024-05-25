    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    768мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur97.1

    «Чем сложнее сезон, тем ценнее победа». Главный тренер «Зенита» выступил на чемпионской пресс-конференции

    891
    3 комментария

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на чемпионской пресс-конференции заявил, что петербургская команда была лучшей на протяжении всего сезона, но ей не всегда хватало удачи.

    «Чем сложнее сезон, тем ценнее победа. Все наши соперники заслужили борьбу, которую мы видели на протяжении всего чемпионата до самых последних минут», — заявил Семак.

    Напомним, что «Зенит» в последнем туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и стал чемпионом сезона 2023/24. Таким образом «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл шесть чемпионств подряд.

    Сам Семак подписал с «Зенитом» новый контракт прямо на поле «Газпром Арены».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей СемакЗенит
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close