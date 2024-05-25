Шесть раз подряд. «Зенит» в сумасшедшем матче с «Ростовом» выиграл чемпионский титул

Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Футбольный клуб «Зенит» в шестой раз подряд и 11-й раз в своей истории стал чемпионом страны, обыграв в Петербурге «Ростов». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как все решилось на ленточке.

Несмотря на всю сложность ситуации и не самые очевидные шансы на чемпионство, атмосфера перед последним матчем сезона на «Газпром Арене» была совершенно праздничной. По стилобату ходил оркестр и исполнял хиты разных лет, вслед за ним шла ростовая кукла в виде золотой звезды, как бы намекая на то, кто здесь пока еще чемпион.



Перед стадионом председатель правления «Зенита» Александр Медведев запускал обратный отсчет до 100-летнего юбилея клуба и с удовольствием фотографировался с болельщиками.

«Кто забьет? Кассьерра и Сергеев», — с улыбкой отвечал он, словно впереди его не ждали два часа нервотрепки с постоянным обновлением результатов матча в Краснодаре.

Пока грозовые тучи сгущались над столицей Краснодарского края, не предвещая ничего хорошего играющим там «Краснодару» и «Динамо», в Петербурге погода была отличная. На стадионе открыли крышу, дышалось легко и свободно. Чего, наверное, не скажешь про команду Сергея Семака, которая провалила финиш чемпионата и теперь оказалась в ситуации, когда все зависело далеко не только от нее.



«Зенит» появится на поле в следующем составе: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вильмар Барриос (капитан команды), Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.

Первый тайм петербуржцы отыграли сильно, но безрезультатно. На 21 минуте сине-бело-голубые провели отличный розыгрыш углового: Клаудиньо выполнил подачу на линию штрафной, Мантуан принял передачу и мощно пробил верхом. Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков с трудом вытащил мяч из-под перекладины.



Тут же огрызнулись гости. Щетинин вырвался к штрафной по центру и на исполнение бил в дальний угол, но Адамов отразил удар.



Под конец первого тайма пытались пробить Песьякова по очереди Клаудиньо и Кассьерра, но чуть-чуть каждый раз не хватало.



Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В перерыве Семак заменил Сергеева на Педро. Удачи это решение не принесло. На 54 минуте в бешеной контратаке «Ростов» вышел вперед. Точный удар нанес Роналдо, и «Ростов» повел в счете.



Хуже того, в параллельной игре почти одновременно вышел вперед «Краснодар», на несколько минут возглавив виртуальную турнирную таблицу.

«Зенит» быстро отыгрался. Вендел прошел по правому флангу, сделал прострел вдоль ворот, мяч пролетел сквозь вратарскую, его подобрал Педро, ударил и попал в руку Сако. После просмотра видеоповтора момента главный судья Виталий Мешков назначил пенальти. К точке сначала подошел Клаудиньо, но его заменил Мантуан. Вендел даже отвернулся от переизбытка чувств, однако Мантуан четко все исполнил, сравняв счет. С точки зрения таблицы результат остался прежним, но ситуация уже не выглядела безнадежной.



А потом Кассьерра совершил шедевр, забив через себя, но рефери отменил гол из-за офсайда, а ведь это мог быть гол сезона.



Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 74 минуте Семак выпустил Александра Ерохина и Артура вместо Караваева и Мантуана, и вот эта замена сыграла на сто процентов. Спустя десять минут уроженец Форталеза, до десяти лет игравший в футбол босиком https://www.fontanka.ru/2024/04/04/73422515/, принял мяч на правом фланге перед штрафной, сместился чуть в центр и нанес удар. Песьяков мяча коснулся, изменив его траекторию, но тот все равно залетел в ворота.



После этого Артур в сопровождении всей команды совершил буквально чемпионский забег.



Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал победу «Зенита» и шестой чемпионский титул подряд, потому что в параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» 1:0 и занял второе место. Ну а само «Динамо», которое могло стать самым сенсационным чемпионом за всю историю РПЛ, провалившись в самый ответственный момент, оказалось лишь на третьей строчке.



Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для «Зенита» же сезон еще не закончился. Впереди битва за Кубок России против «Балтики», которая пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

