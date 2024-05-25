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    В Краснодаре объявили штормовое предупреждение перед решающим матчем чемпионата России по футболу

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    В Краснодара днем с 24 мая действует штормовое предупреждение из-за сильного северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 30 метров в секунду. Об этом сообщил портал 93.ru.

    В субботу в городе должен состояться матч 30-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Динамо» — начало назначено на 16:30.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями РПЛ следит за развитием ситуации, о чем пресс-служба лиги сообщила РИА Новости.

    В матче между «Краснодаром» и московским «Динамо» может определиться будущий чемпион России: «Динамо» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице с 56-ю очками, «Зенит» находится на втором месте (54), а «Краснодар» — на третьем (53). «Динамо» будет достаточно сыграть вничью, чтобы сталь чемпионом.

    Сегодня порывом ветра в Краснодаре сорвало часть крыши со школы, возле которой шла подготовка к линейке. От осколочных ранений пострадало более десяти детей.

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