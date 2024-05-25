Ветер сорвал крышу со школы в Краснодаре перед торжественной линейкой. 12 учеников получили осколочные ранения

В Краснодаре 25 мая сильный порыв ветра сорвал часть кровли с крыши средней школы № 29, из-за чего пострадало около 12 человек. О происшествии сообщает прокуратура Краснодарского края.

Ученики получили осколочные ранения различной степени тяжести; точное количество пострадавших в настоящее время еще устанавливается. Происшествие случилось около 8 часов 18 минут, перед началом торжественной линейки.