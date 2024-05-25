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    Ветер сорвал крышу со школы в Краснодаре перед торжественной линейкой. 12 учеников получили осколочные ранения

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    В Краснодаре 25 мая сильный порыв ветра сорвал часть кровли с крыши средней школы № 29, из-за чего пострадало около 12 человек. О происшествии сообщает прокуратура Краснодарского края.

    Ученики получили осколочные ранения различной степени тяжести; точное количество пострадавших в настоящее время еще устанавливается. Происшествие случилось около 8 часов 18 минут, перед началом торжественной линейки.

    Фото: Прокуратура Краснодарского края
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    На место для выяснения причин и обстоятельств произошедшего выехал прокурор Западного административного округа г. Краснодара Виталий Ольховик, следственным отделом по Западному округу Краснодара организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

    Информацию подтвердил и мэр города Евгений Наумов. В своем телеграм-канале он написал, что на место происшествия выехали его заместитель Игорь Михайлов и департамент образования.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

    Фото: Прокуратура Краснодарского края

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