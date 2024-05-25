Семак подписал с «Зенитом» новый контракт прямо на поле «Газпром Арены»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Как анонсировалось ранее, соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона-2029/30.
Контракт с Семаком подписали прямо на «Газпром Арене» сразу после чемпионского матча против «Ростова» (2:1), который принес «Зениту» 11-й титул подряд.
Отмечается, что вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава.
Как ранее писала «Фонтанка», сегодня победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30 тура чемпионата России.