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    Семак подписал с «Зенитом» новый контракт прямо на поле «Газпром Арены»

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Как анонсировалось ранее, соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона-2029/30.

    Фото: МАрин Мамонтова/ «Фонтанка.ру»
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    Контракт с Семаком подписали прямо на «Газпром Арене» сразу после чемпионского матча против «Ростова» (2:1), который принес «Зениту» 11-й титул подряд.

    Отмечается, что вместе с главным тренером контракты продлены с представителями тренерского штаба основного состава.

    Как ранее писала «Фонтанка», сегодня победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30 тура чемпионата России.

    Фото: МАрин Мамонтова/ «Фонтанка.ру»

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