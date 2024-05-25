«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30 тура чемпионата России против «Ростова». Встреча проходила 25 мая в Петербурге на «Газпром Арене».

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1. «Ростов» забил первым. Отличился на 54 минуте Роналду. На 65 минуте Мантуан с пенальти, который назначили за игру рукой, сравнял счет. Победу петербуржцам принес на 85 минуте Артур, который вышел на замену за десять минут до этого.

Благодаря этой победе «Зенита», а также победе «Краснодара» в параллельном матче против «Динамо» (1:0), петербуржцы заняли итоговое первое место и в шестой раз подряд и в 11-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

