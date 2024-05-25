В Кремле ответили на вопрос о мобилизации: новости за 25 мая

Песков ответил, ждать ли мобилизации Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Песков ответил, нужна ли мобилизация в России Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную в издании Financial Times информацию о возможной новой мобилизации в конце 2024 или начале 2025 года. Он сообщил, в России нет в этом потребности.



— Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет, — сказал Песков в разговоре с РИА Новости.

Россиянам, не явившимся по повестке, могут прекратить выдачу загранпаспортов Получение повестки о призыве на военную службу может стать основанием для отказа консульскими и дипломатическими представительствами РФ в выдаче россиянам загранпаспортов. Это следует из проекта приказа Министерства иностранных дел, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Проектом приказа МИД планируется утвердить новый порядок выдачи загранпаспортов посольствами и консульствами РФ.



Одним из оснований для отказа в выдаче документа указано «размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд из Российской Федерации — до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат».



Кроме того, причиной для отказа также будет являться призыв на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу до окончания срока этой службы. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 3 июня.



Под обстрелом в Белгородской области погибли люди ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из реактивной системы залпового огня. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, — написал Гладков. По предварительной информации, от обстрела пострадали десять человек, среди них — 8-летний мальчик. — У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение, — написал Гладков.

До этого в городе Шебекино от взрыва упавшего на автостоянке дрона-камикадзе пострадала женщина. Губернатор передал, что дрон сдетонировал рядом с продуктовым магазином. Находившаяся на месте ЧП женщина получила контузию и осколочные ранения правых руки и ноги.

— Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Также поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы, — написал тогда Гладков в своем телеграм-канале. В Краснодаре кровля со школьной крыши упала на учеников В Краснодаре сильный порыв ветра сорвал часть кровли с крыши средней школы № 29 , из-за чего пострадало около 12 человек. О происшествии сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото с места происшествия Фото: прокуратура Краснодарского края Поделиться Поделиться





Ученики получили осколочные ранения различной степени тяжести; точное количество пострадавших устанавливается. Происшествие случилось перед началом торжественной линейки.

Происшествие попало на видео krd_madness / T.me

На место ЧП выезжал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик. Организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.



Информацию подтвердил мэр города Евгений Наумов. В своем телеграм-канале он написал, что на место происшествия выехали его заместитель Игорь Михайлов и представители департамента образования.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).



Следком / T.me