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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест — 2024 завершился. Западный скоростной диаметр открыт для движения автомобилей

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    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    Еще несколько часов тысячи велосипедистов покоряли Западный скоростной диаметр — а теперь трасса снова открыта для движения автомобилей. Шестой международный фестиваль ЗСД Фонтанка Фест завершился.

    Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в фестивале приняли участие около 15 тысяч велосипедистов. В этом году было организовано два заезда: «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД», в каждом из них мы старались сделать этот день немного ярче. Надеемся, что вам понравилось. Будем рады, если вы поделитесь своими фотовпечатлениями в альбоме в нашей группе «ВКонтакте». А вспомнить все, что было в этот день, можно в Telegram-канале «Фонтанка Фест», где мы вели подробную онлайн-трансляцию происходившего на трассе и в фестивальном городке.

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    Организаторы фестиваля — городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной Столицы» и Акционерное Общество «Западный Скоростной Диаметр» — говорят спасибо всем участникам ЗСД Фонтанка Феста и нашим партнерам, и надеются, что новая встреча в следующем году будет еще более яркой.

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»

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