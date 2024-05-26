ЗСД Фонтанка Фест — 2024 завершился. Западный скоростной диаметр открыт для движения автомобилей

Еще несколько часов тысячи велосипедистов покоряли Западный скоростной диаметр — а теперь трасса снова открыта для движения автомобилей. Шестой международный фестиваль ЗСД Фонтанка Фест завершился.

Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в фестивале приняли участие около 15 тысяч велосипедистов. В этом году было организовано два заезда: «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД», в каждом из них мы старались сделать этот день немного ярче. Надеемся, что вам понравилось. Будем рады, если вы поделитесь своими фотовпечатлениями в альбоме в нашей группе «ВКонтакте». А вспомнить все, что было в этот день, можно в Telegram-канале «Фонтанка Фест», где мы вели подробную онлайн-трансляцию происходившего на трассе и в фестивальном городке.