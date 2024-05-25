Поставки вина из стран Евросоюза в Россию достигли максимума с 2022 года

Суммарный объем поставок вина в Россию из некоторых стран Европейского союза увеличился и достиг максимальной отметки с конца 2022 года. Об этом 25 мая пишут РИА Новости.

По информации издания, экспорт вина из ЕС вырос на четверть как в месячной, так и в годовом выражении. Объем закупок составил 26,6 тысяч тонн, что является максимумом с декабря 2022 года, когда было закуплено 30 тысяч тонн.

Позицию крупнейшего поставщика сохранила за собой Италия, доля которой оценивается в 11,9 тыс. тонн (увеличилась на 27%), далее следует Литва с 4,2 тыс. тонн (увеличила экспорт на 40%), Испания заняла третье место с 3 тысячами тонн (объем экспорта вырос в 1,6 раза).