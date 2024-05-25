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    Поставки вина из стран Евросоюза в Россию достигли максимума с 2022 года

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    Суммарный объем поставок вина в Россию из некоторых стран Европейского союза увеличился и достиг максимальной отметки с конца 2022 года. Об этом 25 мая пишут РИА Новости.

    По информации издания, экспорт вина из ЕС вырос на четверть как в месячной, так и в годовом выражении. Объем закупок составил 26,6 тысяч тонн, что является максимумом с декабря 2022 года, когда было закуплено 30 тысяч тонн.

    Позицию крупнейшего поставщика сохранила за собой Италия, доля которой оценивается в 11,9 тыс. тонн (увеличилась на 27%), далее следует Литва с 4,2 тыс. тонн (увеличила экспорт на 40%), Испания заняла третье место с 3 тысячами тонн (объем экспорта вырос в 1,6 раза).

    Большие объема винной продукции поставляли Польша, Латвия и Болгария,

    Расчеты РИА Новости основываются на «данных европейской статистики», но сами данные не приводятся. Ранее сообщалось, что введение российскими властями повышенных пошлин на тихие и игристые вина из недружественных стран привели, наоборот, к заметному падению поставок данных напитков из стран Евросоюза в РФ.

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